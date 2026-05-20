Moradores do bairro São Jorge, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar problemas no trânsito após a instalação de novos semáforos na rotatória Romilda Novello Fornazier, nas proximidades do Terminal São Jorge.
Os novos semáforos instalados começaram a operar às 14h desta terça-feira, dia 19. A implantação ocorreu após iniciativa do vereador Paraná e tem como objetivo melhorar a organização do trânsito e aumentar a segurança viária na região.
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Segundo os relatos, o fluxo de veículos ficou mais lento desde o início do funcionamento dos equipamentos de sinalização. Motoristas afirmam que longas filas passaram a se formar nos horários de maior movimento, causando dificuldades para entrada e saída do bairro.
Moradores informaram que o tempo de espera no trânsito aumentou nos últimos dias. Alguns motoristas relataram ter permanecido mais de 15 minutos parados na fila aguardando a liberação do tráfego.
“O trânsito está um absurdo para chegar e sair do bairro em horários de pico. São longas filas de carros”, afirmou um morador à reportagem.
De acordo com os relatos enviados ao Jornal de Piracicaba, a situação também tem provocado dúvidas entre motoristas que passam pela rotatória diariamente, principalmente após as mudanças na circulação de veículos com a instalação dos novos semáforos.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes informa que os semáforos implantados na rotatória Romilda Novello Fornazier entraram em operação às 14h de ontem, terça-feira, dia 19/05. Desde o início da operação, agentes de trânsito e técnicos da Secretaria realizam monitoramento no local, especialmente nos horários de pico da manhã e da tarde, avaliando os volumes de tráfego por faixa e o comportamento do fluxo viário.
A partir dessas análises técnicas, poderão ser realizados novos ajustes nos tempos semafóricos, caso identificada a necessidade, visando melhorar a fluidez e proporcionar maior segurança viária aos usuários da região."