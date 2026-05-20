Moradores do bairro São Jorge, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar problemas no trânsito após a instalação de novos semáforos na rotatória Romilda Novello Fornazier, nas proximidades do Terminal São Jorge.

Os novos semáforos instalados começaram a operar às 14h desta terça-feira, dia 19. A implantação ocorreu após iniciativa do vereador Paraná e tem como objetivo melhorar a organização do trânsito e aumentar a segurança viária na região.

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