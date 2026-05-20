20 de maio de 2026
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SOLIDARIEDADE

Piracicaba realiza Dia D da Campanha do Agasalho no sábado (23)

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Roupas, cobertores, calçados e até peças para pets podem ser doados na Campanha do Agasalho 2026 em Piracicaba.
Roupas, cobertores, calçados e até peças para pets podem ser doados na Campanha do Agasalho 2026 em Piracicaba.

Com a chegada das temperaturas mais baixas, um gesto simples pode fazer diferença no inverno de milhares de pessoas. O Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba promove neste sábado (23), das 9h às 16h, o Dia D da Campanha do Agasalho 2026, com arrecadação em sistema drive-thru na sede do órgão, na avenida Dr. Paulo de Moraes, 2.073.

A campanha deste ano tem como tema “Aumente a temperatura do bem. Doe!” e recebe peças de inverno em bom estado, como roupas, cobertores, mantas, luvas, toucas, cachecóis, meias, calçados e até roupinhas para pets. Todo o material arrecadado será separado e encaminhado para entidades assistenciais do município.

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A presidente do Fundo Social e primeira-dama de Piracicaba, Valkiria Callovi, destacou que a mobilização ganha ainda mais importância durante o período de frio intenso. Segundo ela, cada doação representa acolhimento e solidariedade para famílias que enfrentam dificuldades para se proteger das baixas temperaturas.

A campanha é realizada em parceria com a EPTV Campinas e segue até o dia 31 de julho. A expectativa é ampliar o alcance das doações ao longo dos próximos meses, beneficiando adultos e crianças em situação de vulnerabilidade social em diferentes regiões da cidade.

Confira os pontos fixos de arrecadação em Piracicaba

  • Fundo Social de Solidariedade – Av. Dr. Paulo de Moraes, 2.073
  • Prefeitura de Piracicaba – Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233
  • Câmara Municipal – Rua Alferes José Caetano, 834
  • Estação da Paulista – Av. Dr. Paulo de Moraes, 1.580
  • Teatro Municipal Dr. Losso Netto – Rua Gomes Carneiro, 1.212
  • Semae – Polo Santa Teresinha – Rua Nagibe Ismael, 104
  • DDM – Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba – Rua Alferes José Caetano, 1.018
  • Bazar Modelo – Rua Bolívia, 27
  • Coop Supermercado – Av. Prof. Alberto Vollet Sachs, 2.030
  • Supermercado Monteiro – Alameda João Batista Camargo Mendes, 72
  • Loja Vilarejo Homem – Av. Manoel Conceição, 126
  • Loja Vilarejo Mulher – Av. Manoel Conceição, 13
  • Duo Imóveis – Av. Brasil, 991
  • Uniodonto – Rua Alferes José Caetano, 1.339
  • APAS Piracicaba – Associação Policial de Assistência à Saúde – Av. Dr. João Conceição, 444
  • Faculdade Anhanguera – Rua Santa Catarina, 1.005
  • Instituto Pecege – Rua Cezira Giovanoni Moretti, 580
  • EE Prof. Catharina Casale Padovani – Rua Virgílio da Silva Fagundes, 1.054
  • EE Alcides Guidetti Zagatto – Rua Oswaldo Ferraz de Campos, 7

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