Com a chegada das temperaturas mais baixas, um gesto simples pode fazer diferença no inverno de milhares de pessoas. O Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba promove neste sábado (23), das 9h às 16h, o Dia D da Campanha do Agasalho 2026, com arrecadação em sistema drive-thru na sede do órgão, na avenida Dr. Paulo de Moraes, 2.073.
A campanha deste ano tem como tema “Aumente a temperatura do bem. Doe!” e recebe peças de inverno em bom estado, como roupas, cobertores, mantas, luvas, toucas, cachecóis, meias, calçados e até roupinhas para pets. Todo o material arrecadado será separado e encaminhado para entidades assistenciais do município.
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A presidente do Fundo Social e primeira-dama de Piracicaba, Valkiria Callovi, destacou que a mobilização ganha ainda mais importância durante o período de frio intenso. Segundo ela, cada doação representa acolhimento e solidariedade para famílias que enfrentam dificuldades para se proteger das baixas temperaturas.
A campanha é realizada em parceria com a EPTV Campinas e segue até o dia 31 de julho. A expectativa é ampliar o alcance das doações ao longo dos próximos meses, beneficiando adultos e crianças em situação de vulnerabilidade social em diferentes regiões da cidade.
Confira os pontos fixos de arrecadação em Piracicaba
- Fundo Social de Solidariedade – Av. Dr. Paulo de Moraes, 2.073
- Prefeitura de Piracicaba – Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233
- Câmara Municipal – Rua Alferes José Caetano, 834
- Estação da Paulista – Av. Dr. Paulo de Moraes, 1.580
- Teatro Municipal Dr. Losso Netto – Rua Gomes Carneiro, 1.212
- Semae – Polo Santa Teresinha – Rua Nagibe Ismael, 104
- DDM – Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba – Rua Alferes José Caetano, 1.018
- Bazar Modelo – Rua Bolívia, 27
- Coop Supermercado – Av. Prof. Alberto Vollet Sachs, 2.030
- Supermercado Monteiro – Alameda João Batista Camargo Mendes, 72
- Loja Vilarejo Homem – Av. Manoel Conceição, 126
- Loja Vilarejo Mulher – Av. Manoel Conceição, 13
- Duo Imóveis – Av. Brasil, 991
- Uniodonto – Rua Alferes José Caetano, 1.339
- APAS Piracicaba – Associação Policial de Assistência à Saúde – Av. Dr. João Conceição, 444
- Faculdade Anhanguera – Rua Santa Catarina, 1.005
- Instituto Pecege – Rua Cezira Giovanoni Moretti, 580
- EE Prof. Catharina Casale Padovani – Rua Virgílio da Silva Fagundes, 1.054
- EE Alcides Guidetti Zagatto – Rua Oswaldo Ferraz de Campos, 7