Com a chegada das temperaturas mais baixas, um gesto simples pode fazer diferença no inverno de milhares de pessoas. O Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba promove neste sábado (23), das 9h às 16h, o Dia D da Campanha do Agasalho 2026, com arrecadação em sistema drive-thru na sede do órgão, na avenida Dr. Paulo de Moraes, 2.073.

A campanha deste ano tem como tema “Aumente a temperatura do bem. Doe!” e recebe peças de inverno em bom estado, como roupas, cobertores, mantas, luvas, toucas, cachecóis, meias, calçados e até roupinhas para pets. Todo o material arrecadado será separado e encaminhado para entidades assistenciais do município.

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