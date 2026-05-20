A Festa do Divino Espírito Santo, uma das manifestações religiosas e culturais mais tradicionais de Piracicaba, receberá uma homenagem especial pelos seus 200 anos de história. A Câmara Municipal aprovou, durante a 27ª Reunião Ordinária realizada nesta segunda-feira (18), uma moção de aplausos em reconhecimento à importância histórica e cultural da celebração para o município.

A homenagem foi proposta pelo vereador Felipe Jorge Dario e reconhece o trabalho desenvolvido pela Irmandade do Divino Espírito Santo, representada pelo presidente Victor Alberto Toti, responsável pela organização da edição bicentenária da festa, marcada para julho de 2026.

Celebração atravessa gerações

De acordo com o texto aprovado na Câmara, a Festa do Divino acompanha a história de Piracicaba desde os primeiros anos de formação da cidade, mantendo tradições religiosas, culturais e comunitárias preservadas ao longo de dois séculos.