A Festa do Divino Espírito Santo, uma das manifestações religiosas e culturais mais tradicionais de Piracicaba, receberá uma homenagem especial pelos seus 200 anos de história. A Câmara Municipal aprovou, durante a 27ª Reunião Ordinária realizada nesta segunda-feira (18), uma moção de aplausos em reconhecimento à importância histórica e cultural da celebração para o município.
A homenagem foi proposta pelo vereador Felipe Jorge Dario e reconhece o trabalho desenvolvido pela Irmandade do Divino Espírito Santo, representada pelo presidente Victor Alberto Toti, responsável pela organização da edição bicentenária da festa, marcada para julho de 2026.
Celebração atravessa gerações
De acordo com o texto aprovado na Câmara, a Festa do Divino acompanha a história de Piracicaba desde os primeiros anos de formação da cidade, mantendo tradições religiosas, culturais e comunitárias preservadas ao longo de dois séculos.
A celebração reúne missas, procissões, apresentações culturais e ações solidárias, fortalecendo a identidade cultural piracicabana e atraindo moradores e visitantes todos os anos.
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Patrimônio cultural da cidade
A moção destaca ainda o papel da festividade na preservação de valores como fé, união e partilha, além da relevância da festa no calendário cultural da região.
O reconhecimento também foi direcionado aos voluntários e integrantes da irmandade, que atuam na organização do evento e ajudam a manter viva uma das tradições mais antigas do interior paulista.
Festa deve movimentar Piracicaba em julho
A edição comemorativa dos 200 anos da Festa do Divino promete ampliar a programação cultural e religiosa em Piracicaba, reunindo atividades tradicionais que atravessam gerações.
Considerada símbolo da cultura popular e religiosa da cidade, a festa segue como uma das principais manifestações históricas do município e deve mobilizar milhares de pessoas durante as celebrações previstas para julho.