Segundo informações da PM, equipes do 10º BPM/I foram acionadas pelo COPOM para atender uma ocorrência de agressão. Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito em um posto de combustíveis na avenida Piracicamirim.

Uma manhã de terror assustou moradores do bairro Cecap, em Piracicaba, nesta terça-feira (19). Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar após invadir a casa da ex-companheira e atacar duas pessoas com golpes de faca.

Identificado pelas iniciais L.B.S., o rapaz confessou ter esfaqueado um homem dentro da residência da ex-namorada. Ao chegarem ao imóvel, na rua Fernando Monteiro, os policiais encontraram as vítimas feridas e ensanguentadas.

O homem sofreu golpes na cabeça e no tórax. Já a mulher teve ferimentos no braço ao tentar se defender da violência. Apesar da brutalidade do ataque, os dois estavam conscientes e foram socorridos às pressas para o Pronto-Socorro do Piracicamirim.

A cena do crime foi isolada para o trabalho da perícia técnica. Duas facas usadas no ataque foram apreendidas.