Uma loja, de dois andares da Casa Bahia foi engolida pelas chamas na noite desta terça-feira (19). O fogo subiu destruindo tudo e o fumaceiro tomou conta da edificação localizada no centro de Santa Bárbara D'Oeste, a 28 km de Piracicaba.
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A Guarda Municipal chegou no local e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Cinco viaturas cercaram o quarteirão e começaram a briga contra o fogo intenso. Mangueira para todo lado e muita água. Dois andares inteiros foram atingindo pelo incêndio e ninguém se feriu.
A Defesa Civil já foi chamada para medir o tamanho do prejuízo.
As causas do incêndio estão sendo apuradas.