20 de maio de 2026
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QUEIMOU TUDO

VÍDEO: Incêndio destrói loja da Casas Bahia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Victor Taker/CNX Local
A loja foi totalmente consumida pelo fogo.
A loja foi totalmente consumida pelo fogo.

  Uma loja, de dois andares da Casa Bahia foi engolida pelas chamas na noite desta terça-feira (19). O fogo subiu destruindo tudo e o fumaceiro tomou conta da edificação localizada no centro de Santa Bárbara D'Oeste, a 28 km de Piracicaba.

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 A Guarda Municipal chegou no local e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Cinco viaturas cercaram o quarteirão e começaram a briga contra o fogo intenso. Mangueira para todo lado e muita água. Dois andares inteiros foram atingindo pelo incêndio e ninguém se feriu.

 A Defesa Civil já foi chamada para medir o tamanho do prejuízo.

As causas do incêndio estão sendo apuradas.

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