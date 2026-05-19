O taekwondo de Piracicaba voltou a mostrar força no cenário estadual. Representada pela equipe Dojan Nippon/Programa Em Busca de Campeões, parceira da Prefeitura de Piracicaba por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, a delegação piracicabana conquistou a terceira colocação geral na quarta etapa do Campeonato Paulista, realizada nos dias 16 e 17 de maio, em Santo André.
A competição reuniu mais de 700 atletas de diferentes regiões do Estado e contou com disputas de alto nível técnico. Mesmo diante da forte concorrência, os 30 representantes de Piracicaba garantiram 12 medalhas de ouro, oito de prata e quatro de bronze, consolidando mais um resultado expressivo para a modalidade no município.
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Campanha reforça crescimento da equipe
O desempenho em Santo André confirma a excelente fase vivida pela equipe piracicabana. Em abril, o grupo já havia conquistado o primeiro lugar geral na terceira etapa do Campeonato Paulista, disputada em Piracicaba, resultado que fortaleceu ainda mais o projeto esportivo desenvolvido na cidade.
Entre os destaques da competição está a jovem Beatriz Novello, de 14 anos, campeã da categoria juvenil e dona da segunda medalha de ouro na temporada. A atleta já vinha chamando atenção desde o ano passado, quando conquistou a prata nos Jogos Regionais representando Piracicaba.
Sob comando das treinadoras Leidiane Aguilar e Manuella Bortoletto, a equipe reuniu atletas do Dojan Nippon e alunos de projetos esportivos desenvolvidos em escolas públicas, como as escolas estaduais Hélio Penteado de Castro, Edson Rontani, Eduir Scarpari e Elizabeth Cruz.
Projeto une esporte e inclusão social
Para o gestor do projeto, Frederico Mitooka, os resultados vão além das medalhas. Segundo ele, o trabalho realizado busca fortalecer o esporte de base e promover inclusão social e desenvolvimento educacional por meio do taekwondo.
O secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, destacou que o desempenho da equipe também reflete o investimento feito pelo município em modalidades esportivas por meio do chamamento público. De acordo com ele, a iniciativa permite parcerias com entidades e projetos esportivos para ampliar o acesso ao esporte em Piracicaba.
“Graças à sensibilidade do prefeito Helinho Zanatta, abrimos esse chamamento em diversas modalidades, entre elas o taekwondo, com objetivo de garantir acesso ao esporte para todos. Felizmente, isso vem ocorrendo e os resultados aparecendo”, afirmou o secretário.