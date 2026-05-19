O taekwondo de Piracicaba voltou a mostrar força no cenário estadual. Representada pela equipe Dojan Nippon/Programa Em Busca de Campeões, parceira da Prefeitura de Piracicaba por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, a delegação piracicabana conquistou a terceira colocação geral na quarta etapa do Campeonato Paulista, realizada nos dias 16 e 17 de maio, em Santo André.

A competição reuniu mais de 700 atletas de diferentes regiões do Estado e contou com disputas de alto nível técnico. Mesmo diante da forte concorrência, os 30 representantes de Piracicaba garantiram 12 medalhas de ouro, oito de prata e quatro de bronze, consolidando mais um resultado expressivo para a modalidade no município.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\

Campanha reforça crescimento da equipe