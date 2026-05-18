Vivendo um dos melhores momentos da temporada, o XV de Piracicaba retomou nesta semana os treinamentos focado no próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Líder invicto do Grupo A14, o Nhô Quim se prepara para o clássico regional diante do Velo Clube, marcado para sábado (23), às 19h, em Rio Claro, em confronto que pode deixar a equipe ainda mais próxima da classificação antecipada para a próxima fase da competição nacional.
A equipe piracicabana chega embalada pela importante vitória por 2 a 1 sobre o Maricá Futebol Clube, conquistada no último sábado (16), no Estádio João Saldanha, no Rio de Janeiro. O resultado levou o XV aos 15 pontos e consolidou a liderança da chave, além de ampliar a confiança da torcida em uma campanha de destaque na Série D
Mesmo atuando fora de casa, o Nhô Quim mostrou personalidade e domínio durante boa parte da partida. O primeiro gol saiu ainda aos 12 minutos da etapa inicial, quando David Ribeiro apareceu livre na área para completar de cabeça um cruzamento vindo pela esquerda.
O Maricá chegou ao empate no começo do segundo tempo, com Isael, também de cabeça, mas o XV reagiu rapidamente. Aos 26 minutos da etapa final, David Ribeiro fez boa jogada ofensiva e encontrou Gustavo Kuhn, que finalizou para garantir mais três pontos ao time piracicabano.
Os dois jogadores decisivos na vitória tiveram suas permanências confirmadas pelo clube nesta segunda-feira. O XV anunciou a prorrogação dos vínculos de David Ribeiro e Gustavo Kuhn até o término da atual edição do Campeonato Brasileiro Série D.
No caso de David Ribeiro, houve um acordo para a extensão do empréstimo junto ao Capivariano, equipe que detém os direitos federativos do lateral-esquerdo. A permanência da dupla é vista internamente como importante para a manutenção da base que vem sustentando a boa campanha quinzista na competição.
Enquanto confirmou as renovações, o clube também comunicou o encerramento do vínculo do meio-campista Messias. Em nota oficial, o XV agradeceu ao atleta pelos serviços prestados durante sua passagem pelo Nhô Quim, destacando a contribuição dele na conquista do título da última edição da Copa Paulista Sicredi.
Com ambiente positivo, elenco fortalecido e cada vez mais próximo da vaga na próxima fase, o XV de Piracicaba busca manter a invencibilidade e seguir firme na luta pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.