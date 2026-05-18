Vivendo um dos melhores momentos da temporada, o XV de Piracicaba retomou nesta semana os treinamentos focado no próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Líder invicto do Grupo A14, o Nhô Quim se prepara para o clássico regional diante do Velo Clube, marcado para sábado (23), às 19h, em Rio Claro, em confronto que pode deixar a equipe ainda mais próxima da classificação antecipada para a próxima fase da competição nacional.

A equipe piracicabana chega embalada pela importante vitória por 2 a 1 sobre o Maricá Futebol Clube, conquistada no último sábado (16), no Estádio João Saldanha, no Rio de Janeiro. O resultado levou o XV aos 15 pontos e consolidou a liderança da chave, além de ampliar a confiança da torcida em uma campanha de destaque na Série D

Mesmo atuando fora de casa, o Nhô Quim mostrou personalidade e domínio durante boa parte da partida. O primeiro gol saiu ainda aos 12 minutos da etapa inicial, quando David Ribeiro apareceu livre na área para completar de cabeça um cruzamento vindo pela esquerda.