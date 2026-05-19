Uma cena dramática marcou a noite desta segunda-feira (18) em Limeira, na região de Piracicaba. O motorista Silvanes Izidorio dos Reis, de 46 anos, perdeu a vida após o caminhão que conduzia despencar em uma ribanceira na Avenida Cabo PM Wagner Modesto, nas proximidades do condomínio Ilha de Bali.

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Segundo informações, o caminhão Mercedes-Benz, carregado com lajotas, apresentou problemas em uma das rodas traseiras durante o trajeto. O ajudante contou à polícia que um motociclista chegou a alertar sobre a situação. Após a parada do veículo, eles tentaram improvisar um escoramento utilizando um pedaço de madeira, mas o caminhão começou a descer sozinho.