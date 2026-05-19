Uma cena dramática marcou a noite desta segunda-feira (18) em Limeira, na região de Piracicaba. O motorista Silvanes Izidorio dos Reis, de 46 anos, perdeu a vida após o caminhão que conduzia despencar em uma ribanceira na Avenida Cabo PM Wagner Modesto, nas proximidades do condomínio Ilha de Bali.
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Segundo informações, o caminhão Mercedes-Benz, carregado com lajotas, apresentou problemas em uma das rodas traseiras durante o trajeto. O ajudante contou à polícia que um motociclista chegou a alertar sobre a situação. Após a parada do veículo, eles tentaram improvisar um escoramento utilizando um pedaço de madeira, mas o caminhão começou a descer sozinho.
Desgovernado, o veículo ganhou velocidade e caiu em uma área verde às margens da via. O motorista ainda tentou controlar a direção, mas não conseguiu escapar antes do tombamento parcial.
Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e da concessionária foram mobilizadas às pressas para o resgate. Silvanes ficou preso entre as ferragens e precisou ser retirado com auxílio de um guincho. Após ser removido da cabine destruída, a equipe médica realizou manobras de reanimação, porém a morte foi confirmada ainda no local.
O caminhão ficou completamente destruído. A perícia técnica esteve na área para levantar as causas do acidente, que foi registrado no Plantão Policial de Limeira.