Uma história de parceria, carinho e novos começos marcou a desativação do Canil da Guarda Civil Municipal de Piracicaba. Após 12 anos de atuação, os cinco cães da corporação começaram uma nova fase da vida: todos foram encaminhados para adoção responsável e já estão em adaptação com seus novos tutores.
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A decisão faz parte da reestruturação da segurança pública do município, mas o destino dos animais virou o principal destaque da mudança. Os cães, que durante anos participaram de operações e atividades da GCM, agora passam a viver em ambientes familiares, cercados de cuidado e afeto.
Um dos casos que mais emocionou foi o da cadela Zoe, da raça pastor-holandês, adotada pelo próprio condutor, o GC Alex Custódio Elias. A parceria construída durante o trabalho diário no canil acabou se transformando em laço familiar.
“Ela já fazia parte da nossa rotina. Quando soubemos do encerramento das atividades do canil, eu e minha esposa decidimos imediatamente adotá-la”, contou o guarda
A decisão faz parte da reestruturação da segurança pública do município, mas o destino dos animais virou o principal destaque da mudança. Os cães, que durante anos participaram de operações e atividades da GCM, agora passam a viver em ambientes familiares, cercados de cuidado e afeto.
Um dos casos que mais emocionou foi o da cadela Zoe, da raça pastor-holandês, adotada pelo próprio condutor, o GC Alex Custódio Elias. A parceria construída durante o trabalho diário no canil acabou se transformando em laço familiar.
“Ela já fazia parte da nossa rotina. Quando soubemos do encerramento das atividades do canil, eu e minha esposa decidimos imediatamente adotá-la”, contou o guarda.
Segundo Alex, Zoe se adaptou rapidamente à nova casa e até criou amizade com as outras cadelas da família. “Hoje elas brincam, dormem e até comem juntas”, relatou.
Outro guarda municipal também decidiu abrir as portas de casa para um dos cães da corporação. Um terceiro animal será acolhido por outro integrante da GCM, enquanto um quarto cão irá para a Guarda Civil de São Pedro. O quinto animal foi adotado por um sargento aposentado do Corpo de Bombeiros.
Outro guarda municipal também decidiu abrir as portas de casa para um dos cães da corporação. Um terceiro animal será acolhido por outro integrante da GCM, enquanto um quarto cão irá para a Guarda Civil de São Pedro. O quinto animal foi adotado por um sargento aposentado do Corpo de Bombeiros.
De acordo com a Prefeitura, todos os cães estão saudáveis, recebem acompanhamento veterinário e foram destinados apenas para tutores com experiência e capacidade de cuidado.
O comandante da GCM, Marcos Alexandre Pavanello Rodrigues, afirmou que a prioridade sempre foi garantir segurança e bem-estar aos animais durante todo o processo.
Enquanto os cães iniciam a nova vida longe das operações, os agentes que atuavam no canil serão remanejados para reforçar o patrulhamento nas ruas da cidade.