Uma história de parceria, carinho e novos começos marcou a desativação do Canil da Guarda Civil Municipal de Piracicaba. Após 12 anos de atuação, os cinco cães da corporação começaram uma nova fase da vida: todos foram encaminhados para adoção responsável e já estão em adaptação com seus novos tutores.

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A decisão faz parte da reestruturação da segurança pública do município, mas o destino dos animais virou o principal destaque da mudança. Os cães, que durante anos participaram de operações e atividades da GCM, agora passam a viver em ambientes familiares, cercados de cuidado e afeto.