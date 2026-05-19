20 de maio de 2026
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ATUALIZAÇÃO

Panini irá atualizar figurinhas no álbum da Copa após convocação

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
A empresa informou que prepara um pacote complementar para atualizar os jogadores da coleção após os nomes anunciados pelo técnico Carlo Ancelotti
A empresa informou que prepara um pacote complementar para atualizar os jogadores da coleção após os nomes anunciados pelo técnico Carlo Ancelotti

A divulgação da lista oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 vai provocar mudanças no álbum oficial de figurinhas produzido pela Panini. A empresa informou que prepara um pacote complementar para atualizar os jogadores da coleção após os nomes anunciados pelo técnico Carlo Ancelotti.

A relação dos convocados trouxe atletas que não aparecem na versão inicial do álbum, como Neymar, Endrick, Bremer, Igor Thiago e Rayan. Com isso, a fabricante confirmou que novas figurinhas serão disponibilizadas aos colecionadores.

Saiba mais:

Por outro lado, alguns atletas presentes na coleção lançada antes da convocação ficaram fora da lista final da Seleção. Entre eles estão Rodrygo, Éder Militão, João Pedro, Bento e Estevão, que devem ser substituídos nas versões atualizadas.

Mesmo com a atualização, parte dos convocados pode não aparecer no álbum. Isso porque cada seleção possui espaço limitado dentro da coleção, com apenas 20 cromos reservados para cada país — incluindo escudo, foto oficial da equipe e jogadores.

A edição de 2026 acompanha a ampliação da Copa do Mundo, que terá 48 seleções pela primeira vez. O torneio será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Com mais equipes participantes, o álbum também cresceu. A nova edição conta com 112 páginas e 980 figurinhas, número superior ao da coleção da Copa de 2022, que tinha 670 cromos.

Os preços do álbum variam conforme a edição escolhida. Há versões em brochura, capa dura e uma edição premium. Os envelopes com sete figurinhas são vendidos separadamente.

O aumento no número de cromos também elevou o custo para os colecionadores. A estimativa é de que completar o álbum possa ultrapassar R$ 1 mil, mesmo considerando trocas de figurinhas repetidas entre fãs.

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