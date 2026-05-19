A relação dos convocados trouxe atletas que não aparecem na versão inicial do álbum, como Neymar, Endrick, Bremer, Igor Thiago e Rayan. Com isso, a fabricante confirmou que novas figurinhas serão disponibilizadas aos colecionadores.

A divulgação da lista oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 vai provocar mudanças no álbum oficial de figurinhas produzido pela Panini. A empresa informou que prepara um pacote complementar para atualizar os jogadores da coleção após os nomes anunciados pelo técnico Carlo Ancelotti.

Por outro lado, alguns atletas presentes na coleção lançada antes da convocação ficaram fora da lista final da Seleção. Entre eles estão Rodrygo, Éder Militão, João Pedro, Bento e Estevão, que devem ser substituídos nas versões atualizadas.

Mesmo com a atualização, parte dos convocados pode não aparecer no álbum. Isso porque cada seleção possui espaço limitado dentro da coleção, com apenas 20 cromos reservados para cada país — incluindo escudo, foto oficial da equipe e jogadores.

A edição de 2026 acompanha a ampliação da Copa do Mundo, que terá 48 seleções pela primeira vez. O torneio será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.