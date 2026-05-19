O jogador acompanhou a divulgação ao lado de pessoas próximas e registrou o momento em vídeo publicado em seu canal no YouTube. Antes do anúncio, Neymar demonstrou tensão durante a espera pela convocação.

A convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 foi acompanhada por familiares e amigos na casa do atacante, em Santos, após o técnico Carlo Ancelotti anunciar a lista oficial dos convocados na segunda-feira, no Rio de Janeiro.

Após confirmar presença no torneio, o camisa 10 comentou sobre a emoção de disputar mais uma edição da Copa do Mundo. Esta será a quarta participação do atacante em Mundiais com a camisa da Seleção Brasileira.

“Difícil não se emocionar. Tudo o que a gente passou, o que eles viram eu passar. Conseguir disputar mais uma Copa do Mundo é motivo de felicidade. Vamos trabalhar para tentar trazer a Copa para o Brasil”, afirmou o jogador.

A apresentação da Seleção Brasileira está marcada para o dia 27. Parte dos atletas, porém, chegará posteriormente devido a compromissos por clubes. Jogadores de Arsenal FC e Paris Saint-Germain, como Gabriel Magalhães e Marquinhos, irão se integrar ao grupo após a final da Liga dos Campeões, marcada para o dia 30. Atletas envolvidos em partidas da Libertadores e da Copa Sul-Americana também poderão se apresentar depois.