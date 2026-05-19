A convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 foi acompanhada por familiares e amigos na casa do atacante, em Santos, após o técnico Carlo Ancelotti anunciar a lista oficial dos convocados na segunda-feira, no Rio de Janeiro.
O jogador acompanhou a divulgação ao lado de pessoas próximas e registrou o momento em vídeo publicado em seu canal no YouTube. Antes do anúncio, Neymar demonstrou tensão durante a espera pela convocação.
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Após confirmar presença no torneio, o camisa 10 comentou sobre a emoção de disputar mais uma edição da Copa do Mundo. Esta será a quarta participação do atacante em Mundiais com a camisa da Seleção Brasileira.
“Difícil não se emocionar. Tudo o que a gente passou, o que eles viram eu passar. Conseguir disputar mais uma Copa do Mundo é motivo de felicidade. Vamos trabalhar para tentar trazer a Copa para o Brasil”, afirmou o jogador.
A apresentação da Seleção Brasileira está marcada para o dia 27. Parte dos atletas, porém, chegará posteriormente devido a compromissos por clubes. Jogadores de Arsenal FC e Paris Saint-Germain, como Gabriel Magalhães e Marquinhos, irão se integrar ao grupo após a final da Liga dos Campeões, marcada para o dia 30. Atletas envolvidos em partidas da Libertadores e da Copa Sul-Americana também poderão se apresentar depois.
A preparação da equipe será realizada na Granja Comary, em Teresópolis. Após quatro dias de treinamentos, o Brasil fará amistoso contra o Panamá no dia 31, às 18h30, no Maracanã.
Depois da partida, os jogadores terão folga antes da reapresentação na sede da CBF. Na sequência, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde ficará concentrada durante a Copa do Mundo.
A Seleção Brasileira terá como base a cidade de Nova Jersey e utilizará o centro de treinamento do New York Red Bulls para as atividades preparatórias.
Antes da estreia no Mundial, o Brasil enfrenta o Egito em amistoso no dia 6 de junho, em Cleveland. O primeiro jogo da Seleção na Copa será em 13 de junho, diante de Marrocos, em Nova Jersey. O Grupo C ainda conta com Haiti e Escócia.