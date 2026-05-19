Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social passam a seguir novas regras para contratação de empréstimos consignados a partir desta terça-feira (19). Entre as alterações implementadas pelo INSS está a exigência de confirmação da operação por biometria facial, realizada pelo aplicativo ou site Meu INSS.
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Com a mudança, após solicitar o empréstimo junto à instituição financeira, o beneficiário receberá a proposta no sistema Meu INSS com a indicação de “pendente de confirmação”. A validação deverá ser feita em até cinco dias corridos por meio do reconhecimento facial. Caso o prazo não seja cumprido, o contrato será cancelado automaticamente.
As novas regras também ampliam o prazo máximo para pagamento dos empréstimos consignados, que passa de 96 para até 108 parcelas mensais, equivalente a nove anos. Outra medida prevê a possibilidade de início do pagamento das parcelas em até três meses após a contratação do crédito.
Segundo o INSS, os limites de comprometimento da renda permanecem mantidos em até 40% para benefícios previdenciários e 35% para benefícios assistenciais.
O instituto informou ainda que a contratação de empréstimos consignados por telefone ou por procuração de terceiros não será mais permitida.