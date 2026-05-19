Piracicaba iniciou a semana com 192 vagas de emprego abertas em diferentes setores da economia. As oportunidades contemplam áreas como comércio, indústria, construção civil, logística e transporte, com opções para profissionais experientes e também para quem busca o primeiro emprego.
As vagas estão disponíveis por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e incluem cargos com salários que podem chegar a R$ 5 mil. Entre as funções com maior remuneração está a de carreteiro, destinada a motoristas com CNH categoria E, experiência comprovada e disponibilidade para viagens.
Outro destaque é a vaga para gerente de restaurante, com salário de R$ 4.961,55. Também aparecem entre as melhores remunerações os cargos de eletricista automotivo, oferecendo R$ 4.200, e operador de retroescavadeira, com salário superior a R$ 3,7 mil.
Vagas atendem candidatos com e sem experiência
As oportunidades disponíveis em Piracicaba abrangem diferentes níveis de escolaridade, desde candidatos alfabetizados até profissionais com ensino médio, técnico ou cursos específicos.
Há vagas para funções como operador de caixa, ajudante geral, auxiliar de cozinha, pedreiro, mecânico de automóveis, ajudante de restaurante e instalador de redes telefônicas, incluindo cargos que não exigem experiência anterior.
Empresas também oferecem benefícios e diferenciais, como ajuda de custo, comissão, contratos temporários, escalas flexíveis e possibilidade de viagens.
VEJA MAIS:
- Cães da GCM ganham novos lares após desativação do canil
- Sangue, morte e pânico em firma na Dois Córregos em Piracicaba
- Aluna de faculdade de Piracicaba morre após passar mal em festa
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Construção, logística e indústria lideram contratações
Os setores de construção civil, manutenção industrial, alimentação e transporte concentram boa parte das vagas abertas nesta semana. Algumas funções exigem certificações específicas, como NR-10, NR-11 e NR-12, além de formação técnica em áreas como mecânica, eletromecânica e eletrônica.
Também existem oportunidades para profissionais com CNH em diferentes categorias, especialmente nas áreas de transporte e operação de máquinas.
Saiba como se candidatar às vagas em Piracicaba
Os interessados devem realizar a candidatura pelo Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba, disponível no portal oficial do município. As oportunidades podem ser encerradas a qualquer momento, conforme o preenchimento das vagas ou solicitação das empresas contratantes.
A orientação é para que os candidatos mantenham os dados atualizados e verifiquem atentamente os requisitos de cada função antes de concluir a inscrição.
O CAT (Centro de Apoio ao Trabalhador) funciona no Térreo 1 do Centro Cívico, localizado na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3437-2222.