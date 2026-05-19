Piracicaba iniciou a semana com 192 vagas de emprego abertas em diferentes setores da economia. As oportunidades contemplam áreas como comércio, indústria, construção civil, logística e transporte, com opções para profissionais experientes e também para quem busca o primeiro emprego.

As vagas estão disponíveis por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e incluem cargos com salários que podem chegar a R$ 5 mil. Entre as funções com maior remuneração está a de carreteiro, destinada a motoristas com CNH categoria E, experiência comprovada e disponibilidade para viagens.

Outro destaque é a vaga para gerente de restaurante, com salário de R$ 4.961,55. Também aparecem entre as melhores remunerações os cargos de eletricista automotivo, oferecendo R$ 4.200, e operador de retroescavadeira, com salário superior a R$ 3,7 mil.

Vagas atendem candidatos com e sem experiência