19 de maio de 2026
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FESTA POR NEYMAR

VÍDEO: Neymar é convocado e reação da torcida viraliza

Por Da Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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O retorno de Neymar à Seleção Brasileira para a Copa do Mundo FIFA 2026 provocou uma explosão de emoção entre os torcedores presentes no anúncio oficial.
O retorno de Neymar à Seleção Brasileira para a Copa do Mundo FIFA 2026 provocou uma explosão de emoção entre os torcedores presentes no anúncio oficial.

O retorno de Neymar à Seleção Brasileira para a Copa do Mundo FIFA 2026 provocou uma explosão de emoção entre os torcedores presentes no anúncio oficial realizado nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã. O momento rapidamente viralizou nas redes sociais após vídeos mostrarem a reação do público à confirmação do atacante entre os 26 convocados por Carlo Ancelotti.

A expectativa em torno da presença do camisa 10 era uma das maiores antes da divulgação da lista final. Quando o nome do jogador do Santos Futebol Clube foi anunciado, o auditório e a área externa foram tomados por aplausos, gritos e cantos da torcida. Em coro, os fãs entoaram o tradicional “Olê, olê, olê, olá… Neymar”, em uma das cenas mais marcantes da convocação brasileira.

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Retorno após longo período longe da Seleção

A convocação marca a volta de Neymar ao elenco nacional após quase três anos afastado. A última partida do atacante pelo Brasil havia acontecido em outubro de 2023, diante do Seleção Uruguaia de Futebol, pelas Eliminatórias. Na ocasião, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, iniciando um longo processo de recuperação.

Desde então, o atleta enfrentou problemas físicos e ficou distante das convocações. Mesmo durante o período de recuperação, Ancelotti evitou descartar publicamente a possibilidade de contar novamente com o atacante no grupo brasileiro para o Mundial.

Expectativa sobre Neymar na Copa

O retorno do craque reacende o entusiasmo dos torcedores brasileiros para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Especialistas avaliam que a experiência do jogador pode ser decisiva dentro e fora de campo, principalmente em um elenco que mistura atletas jovens e nomes já consolidados no futebol internacional.

Nas redes sociais, a repercussão da convocação dominou os assuntos mais comentados do dia. Comentários de apoio, vídeos da reação da torcida e mensagens de expectativa para o desempenho do atacante movimentaram torcedores em todo o país logo após o anúncio oficial.

Analistas esportivos também destacaram o peso simbólico da volta de Neymar à Seleção, principalmente após o período de incertezas sobre sua condição física e continuidade no futebol de alto nível.

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