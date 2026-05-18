O retorno de Neymar à Seleção Brasileira para a Copa do Mundo FIFA 2026 provocou uma explosão de emoção entre os torcedores presentes no anúncio oficial realizado nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã. O momento rapidamente viralizou nas redes sociais após vídeos mostrarem a reação do público à confirmação do atacante entre os 26 convocados por Carlo Ancelotti.

A expectativa em torno da presença do camisa 10 era uma das maiores antes da divulgação da lista final. Quando o nome do jogador do Santos Futebol Clube foi anunciado, o auditório e a área externa foram tomados por aplausos, gritos e cantos da torcida. Em coro, os fãs entoaram o tradicional “Olê, olê, olê, olá… Neymar”, em uma das cenas mais marcantes da convocação brasileira.

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Retorno após longo período longe da Seleção