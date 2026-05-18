O desaparecimento de um cão de suporte emocional dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, acendeu um novo alerta sobre as condições do transporte aéreo de animais no Brasil. O beagle Nacho, de 6 anos, ficou desaparecido por horas durante uma conexão internacional após ser transportado no porão de uma aeronave rumo à Alemanha.

O animal viajava com a tutora, a engenheira de produção Renata Mollossi Rambo, de 27 anos, que deixava o Brasil em direção a Frankfurt. A situação ganhou repercussão depois que o cachorro foi localizado apenas graças à ajuda de pessoas que circulavam pelo terminal e perceberam uma caixa de transporte aparentemente abandonada em uma área de restituição de bagagens. O reencontro ocorreu horas após o desembarque do voo vindo de Porto Alegre.

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