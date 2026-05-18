A espera acabou para os torcedores brasileiros. Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, confirmando nomes já esperados e abrindo espaço para jovens talentos que vivem grande fase no futebol nacional e europeu.
A Seleção Brasileira já conhece o caminho na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil estreia no dia 13 de junho contra Marrocos e depois enfrenta Haiti, em 19 de junho, antes de encerrar a primeira fase diante da Escócia, no dia 24. A equipe comandada por Carlo Ancelotti busca começar a campanha com força máxima em busca do sonhado hexacampeonato.
Veja abaixo a lista completa dos jogadores convocados
Goleiros
Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio).
Defensores
Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).
Meio-campo
Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo).
Atacantes
Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid).