19 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CONVOCAÇÃO

Com Neymar? Veja a lista de convocados para a Copa do Mundo 2026

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF
Carlo Ancelotti divulgou a lista da Seleção Brasileira para o Mundial de 2026 nesta segunda-feira (18).
Carlo Ancelotti divulgou a lista da Seleção Brasileira para o Mundial de 2026 nesta segunda-feira (18).

A espera acabou para os torcedores brasileiros. Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, confirmando nomes já esperados e abrindo espaço para jovens talentos que vivem grande fase no futebol nacional e europeu.

A Seleção Brasileira já conhece o caminho na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil estreia no dia 13 de junho contra Marrocos e depois enfrenta Haiti, em 19 de junho, antes de encerrar a primeira fase diante da Escócia, no dia 24. A equipe comandada por Carlo Ancelotti busca começar a campanha com força máxima em busca do sonhado hexacampeonato.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\ 

Veja abaixo a lista completa dos jogadores convocados

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio).

Defensores

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).

Meio-campo

Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo).

Atacantes

Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid).

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários