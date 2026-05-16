Com a vitória fora de casa, o Nhô Quim chegou aos 15 pontos, segue invicto, líder do Grupo A14 e praticamente carimbou a vaga para a próxima fase da competição nacional.

O XV de Piracicaba mostrou força, raça e personalidade na noite deste sábado (16) ao vencer o Maricá Futebol Clube por 2 a 1, no Estádio João Saldanha, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Mesmo longe de Piracicaba, o XV dominou boa parte da partida e abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento pela esquerda, David Ribeiro apareceu livre para testar de cabeça e mandar para o fundo da rede.

Na volta do intervalo, o time carioca tentou pressionar e chegou ao empate aos sete minutos, com Isael, também de cabeça. Mas o XV não sentiu o golpe.

Mostrando maturidade e força ofensiva, o Nhô Quim voltou a atacar e marcou o gol da vitória aos 26 minutos do segundo tempo. David Ribeiro fez bela jogada e serviu Gustavo Kuhn, que não desperdiçou e garantiu mais três pontos importantes para o time piracicabano.