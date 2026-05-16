18 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
QUASE LÁ

Embalou: XV vence o Maricá no RJ e fica com um pé na próxima fase

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Maia
O alvinegro fez uma boa apresentação e conseguiu os três pontos no RJ.
O alvinegro fez uma boa apresentação e conseguiu os três pontos no RJ.

  O XV de Piracicaba mostrou força, raça e personalidade na noite deste sábado (16) ao vencer o Maricá Futebol Clube por 2 a 1, no Estádio João Saldanha, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

LEIA MAIS

Com a vitória fora de casa, o Nhô Quim chegou aos 15 pontos, segue invicto, líder do Grupo A14 e praticamente carimbou a vaga para a próxima fase da competição nacional.

Mesmo longe de Piracicaba, o XV dominou boa parte da partida e abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento pela esquerda, David Ribeiro apareceu livre para testar de cabeça e mandar para o fundo da rede.

Na volta do intervalo, o time carioca tentou pressionar e chegou ao empate aos sete minutos, com Isael, também de cabeça. Mas o XV não sentiu o golpe.

Mostrando maturidade e força ofensiva, o Nhô Quim voltou a atacar e marcou o gol da vitória aos 26 minutos do segundo tempo. David Ribeiro fez bela jogada e serviu Gustavo Kuhn, que não desperdiçou e garantiu mais três pontos importantes para o time piracicabano.

A torcida agora já começa a sonhar alto com a classificação e até com uma campanha histórica na Série D.

Na próxima rodada, o XV encara o clássico regional contra o Velo Clube, em Rio Claro, no sábado (23), às 19h. Já o Maricá enfrenta o Sampaio Corrêa Futebol e Esporte no mesmo dia e horário.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários