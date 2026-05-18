A expectativa do torcedor brasileiro chega ao ápice nesta segunda-feira (18), quando o técnico Carlo Ancelotti anuncia oficialmente os 26 jogadores que irão representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026. A divulgação da lista marca um dos momentos mais aguardados do calendário esportivo e movimenta torcedores em todo o país às vésperas do início do Mundial.

O anúncio será realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e promete intensa repercussão entre especialistas, ex-jogadores e fãs da seleção. A convocação definitiva acontece a menos de um mês da estreia brasileira na competição, aumentando ainda mais a ansiedade sobre os nomes escolhidos para a tentativa do hexacampeonato.

Cobertura ao vivo e horário da convocação

A cerimônia oficial está prevista para começar às 17h, no horário de Brasília.