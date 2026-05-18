A extinção da chamada “taxa das blusinhas” não deve significar o fim da tributação sobre compras internacionais de baixo valor. Mesmo após o governo federal derrubar o imposto de importação de 20% aplicado sobre encomendas de até US$ 50, uma nova cobrança já está prevista para entrar em vigor em 2027 com a reforma tributária.

A partir de 1º de janeiro, essas compras passarão a ser enquadradas na CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), tributo criado para substituir impostos federais atuais. A alíquota estimada gira em torno de 9%, além do ICMS estadual, que continua sendo cobrado nas importações.

A mudança reacendeu o debate entre varejo nacional, indústria e plataformas internacionais de e-commerce sobre igualdade tributária e impacto no bolso do consumidor.