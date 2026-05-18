A espera pela restituição do Imposto de Renda 2026 está perto do fim para parte dos contribuintes. A Receita Federal libera, às 9h desta sexta-feira (22), a consulta ao primeiro lote de pagamentos, que terá os depósitos realizados em 29 de maio nas contas bancárias cadastradas na declaração.

Nesta etapa inicial, recebem primeiro os grupos que possuem prioridade legal, seguindo os critérios definidos pela legislação federal. A consulta pode ser feita tanto pelo portal oficial da Receita quanto pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para celulares.

Depois do primeiro lote, o cronograma da Receita seguirá até agosto com novas liberações de pagamento. O segundo lote será creditado em 30 de junho, enquanto o terceiro está previsto para 31 de julho. Já o quarto e último lote regular será pago em 28 de agosto. A ordem dos pagamentos também leva em consideração a data de envio da declaração, beneficiando quem entregou os dados mais cedo e sem pendências.