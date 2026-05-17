Uma manhã de desespero tomou conta da Vila Grego, em Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba neste domingo (17), após um incêndio de grandes proporções destruir boa parte de uma residência na rua Ceará. Em meio à tragédia, um cão de estimação desapareceu e mobilizou moradores e equipes de resgate.

LEIA MAIS

Segundo o Corpo de Bombeiros, os moradores não estavam na casa quando o fogo começou. As chamas se espalharam rapidamente e consumiram cerca de 60% do imóvel, que tem aproximadamente 250 metros quadrados.