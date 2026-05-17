Uma manhã de desespero tomou conta da Vila Grego, em Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba neste domingo (17), após um incêndio de grandes proporções destruir boa parte de uma residência na rua Ceará. Em meio à tragédia, um cão de estimação desapareceu e mobilizou moradores e equipes de resgate.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, os moradores não estavam na casa quando o fogo começou. As chamas se espalharam rapidamente e consumiram cerca de 60% do imóvel, que tem aproximadamente 250 metros quadrados.
Equipes dos bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste e Americana trabalharam intensamente para controlar o incêndio. Foram necessários cerca de 10 mil litros de água para combater o fogo e evitar que as chamas atingissem imóveis vizinhos.
Dentro da residência estavam quatro animais domésticos: dois cães e dois gatos. Após o incêndio, um dos cachorros não foi localizado e segue desaparecido, aumentando ainda mais a angústia da família.
A força do calor comprometeu parte da estrutura da casa, causando risco de desabamento de paredes. A área foi isolada e deixada sob responsabilidade da Defesa Civil e do policiamento.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas.