18 de maio de 2026
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MISTÉRIO

Fogo devasta residência e cachorro desaparece em meio às chamas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Corpo de bombeiros
O fogo destruiu a residência na Vila Grego.
O fogo destruiu a residência na Vila Grego.

  Uma manhã de desespero tomou conta da Vila Grego, em Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba neste domingo (17), após um incêndio de grandes proporções destruir boa parte de uma residência na rua Ceará. Em meio à tragédia, um cão de estimação desapareceu e mobilizou moradores e equipes de resgate.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, os moradores não estavam na casa quando o fogo começou. As chamas se espalharam rapidamente e consumiram cerca de 60% do imóvel, que tem aproximadamente 250 metros quadrados.

Equipes dos bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste e Americana trabalharam intensamente para controlar o incêndio. Foram necessários cerca de 10 mil litros de água para combater o fogo e evitar que as chamas atingissem imóveis vizinhos.

Dentro da residência estavam quatro animais domésticos: dois cães e dois gatos. Após o incêndio, um dos cachorros não foi localizado e segue desaparecido, aumentando ainda mais a angústia da família.

A força do calor comprometeu parte da estrutura da casa, causando risco de desabamento de paredes. A área foi isolada e deixada sob responsabilidade da Defesa Civil e do policiamento.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas.

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