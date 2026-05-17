Uma madrugada de violência e desespero assustou moradores do Jardim São Paulo, em Piracicaba, neste domingo (17). Uma pancadaria generalizada em frente a uma adega terminou com um segurança desacordado no asfalto, sendo chutado e pisoteado por várias pessoas durante a confusão. Até um gradil de proteção foi arrancado e usado como arma no meio do tumulto.
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Segundo as informações apuradas, a briga começou na frente do estabelecimento e rapidamente saiu do controle, envolvendo dezenas de pessoas. Em meio à selvageria, um gradil da porta da adega foi utilizado para agredir pessoas que estavam no local.
O segurança tentou conter a confusão, mas acabou sendo atacado por trás com um golpe conhecido como “mata-leão”. Após perder a consciência, ele caiu próximo à calçada e, mesmo desacordado, continuou sendo agredido com chutes e pisões por diversos envolvidos.
A cena só não terminou em tragédia ainda maior porque algumas pessoas conseguiram intervir e afastar os agressores.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, mas até o momento ninguém foi preso. O segurança, ferido, recuperou a consciência e precisou ser socorrido para atendimento médico.
O caso será investigado pela polícia.