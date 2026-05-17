Uma madrugada de violência e desespero assustou moradores do Jardim São Paulo, em Piracicaba, neste domingo (17). Uma pancadaria generalizada em frente a uma adega terminou com um segurança desacordado no asfalto, sendo chutado e pisoteado por várias pessoas durante a confusão. Até um gradil de proteção foi arrancado e usado como arma no meio do tumulto.

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Segundo as informações apuradas, a briga começou na frente do estabelecimento e rapidamente saiu do controle, envolvendo dezenas de pessoas. Em meio à selvageria, um gradil da porta da adega foi utilizado para agredir pessoas que estavam no local.