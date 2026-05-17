Uma pancadaria generalizada terminou com um segurança desacordado no asfalto, sendo chutado e pisoteado por várias pessoas durante a confusão. Até um gradil de proteção foi arrancado e usado como arma no meio do tumulto.

A madrugada de violência e desespero que assustou moradores do Jardim São Paulo, em Piracicaba, neste domingo (17), teve cenas de crueldade extrema e quase acabou em tragédia, na porta de uma adega.

De acordo com as informações, a briga começou na frente do estabelecimento após uma discussão entre frequentadores, com seguranças, e rapidamente saiu do controle, envolvendo dezenas de pessoas. Em meio à selvageria, um gradil da porta da adega foi arrancado e utilizado para agredir pessoas que estavam no local.

O segurança tentou conter a confusão, se envolveu e acabou sendo atacado por trás com um golpe conhecido como “mata-leão”. Após perder a consciência, ele caiu próximo à calçada e, mesmo desacordado, continuou sendo violentamente agredido, com chutes e pisões por diversos envolvidos.

Testemunhas relataram momentos de puro pânico, com correria, gritos e pessoas tentando escapar da briga, enquanto outros continuavam as agressões no meio da rua. A cena revoltou moradores que presenciaram o espancamento.