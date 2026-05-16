18 de maio de 2026
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HOMICÍDIO NA RUA

Desconhecido abre fogo e mata homem na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
O homem foi baleado e morto no meio da rua, em Rio das Pedras.
O homem foi baleado e morto no meio da rua, em Rio das Pedras.

  Um homicídio brutal chocou moradores de Rio das Pedras, na região de Piracicaba, na noite desta sexta-feira  (15). Um homem foi morto com quatro tiros após uma discussão rápida na rua Luiz Massoud Coury.

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Segundo informações iniciais, os criminosos chegaram ao local com um carro, desembarcaram e começaram uma discussão intensa com a vítima. Em meio ao bate-boca, um dos homens sacou uma arma e disparou várias vezes, acertando quatro tiros, sem chances de defesa.

O Samu foi acionado às pressas, mas infelizmente apenas constatou o óbito no local.  Após o crime, os assassinos fugiram em alta velocidade em um sedan preto, semelhante a um Toyota Corolla.

A Polícia Militar isolou a área e imagens de câmeras de segurança já estão sendo analisadas para tentar identificar os autores.

 A principal suspeita é de crime passional. Segundo relatos, o atirador pode ser o atual companheiro da ex-esposa da vítima. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

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