Um homicídio brutal chocou moradores de Rio das Pedras, na região de Piracicaba, na noite desta sexta-feira (15). Um homem foi morto com quatro tiros após uma discussão rápida na rua Luiz Massoud Coury.

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Segundo informações iniciais, os criminosos chegaram ao local com um carro, desembarcaram e começaram uma discussão intensa com a vítima. Em meio ao bate-boca, um dos homens sacou uma arma e disparou várias vezes, acertando quatro tiros, sem chances de defesa.