Um homicídio brutal chocou moradores de Rio das Pedras, na região de Piracicaba, na noite desta sexta-feira (15). Um homem foi morto com quatro tiros após uma discussão rápida na rua Luiz Massoud Coury.
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Segundo informações iniciais, os criminosos chegaram ao local com um carro, desembarcaram e começaram uma discussão intensa com a vítima. Em meio ao bate-boca, um dos homens sacou uma arma e disparou várias vezes, acertando quatro tiros, sem chances de defesa.
O Samu foi acionado às pressas, mas infelizmente apenas constatou o óbito no local. Após o crime, os assassinos fugiram em alta velocidade em um sedan preto, semelhante a um Toyota Corolla.
A Polícia Militar isolou a área e imagens de câmeras de segurança já estão sendo analisadas para tentar identificar os autores.
A principal suspeita é de crime passional. Segundo relatos, o atirador pode ser o atual companheiro da ex-esposa da vítima. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.