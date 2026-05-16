18 de maio de 2026
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VÍDEO: Piracicaba some na neblina e exige atenção de motoristas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio César/Pira1
Desde a madrugada deste sábado, Piracicaba está coberta pela neblina.
Desde a madrugada deste sábado, Piracicaba está coberta pela neblina.

 Desde a madrugada deste sábado (16), uma neblina encobre Piracicaba. É uma.gigante cortina branca para todo lado. Sumiram prédios, árvores, casa, porteiras e a cidade toda.

Na zona urbana e na roça, o drama é pior. O motorista saiu para o trabalho sem orientação na direção. Farol alto, farol baixo, pisca alerta, nada vence o paredão branco, aumentando o risco de acidentes.

“Parece que estamos dirigindo dentro de algodão”, relatou o operário Alexandre Costa, 35, ao retornar nesta manhã, da jornada noturna de trabalho.

Os pedestres também sofrem com a neblina intensa. Apesar do cenário, o clima está ameno, com as pessoas vestindo blusas leves.

A Defesa Civil alerta: pé leve no acelerador e distância do carro da frente, além da atenção redobrada.

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