Desde a madrugada deste sábado (16), uma neblina encobre Piracicaba. É uma.gigante cortina branca para todo lado. Sumiram prédios, árvores, casa, porteiras e a cidade toda.
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Na zona urbana e na roça, o drama é pior. O motorista saiu para o trabalho sem orientação na direção. Farol alto, farol baixo, pisca alerta, nada vence o paredão branco, aumentando o risco de acidentes.
“Parece que estamos dirigindo dentro de algodão”, relatou o operário Alexandre Costa, 35, ao retornar nesta manhã, da jornada noturna de trabalho.
Os pedestres também sofrem com a neblina intensa. Apesar do cenário, o clima está ameno, com as pessoas vestindo blusas leves.
A Defesa Civil alerta: pé leve no acelerador e distância do carro da frente, além da atenção redobrada.