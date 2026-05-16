Desde a madrugada deste sábado (16), uma neblina encobre Piracicaba. É uma.gigante cortina branca para todo lado. Sumiram prédios, árvores, casa, porteiras e a cidade toda.

Na zona urbana e na roça, o drama é pior. O motorista saiu para o trabalho sem orientação na direção. Farol alto, farol baixo, pisca alerta, nada vence o paredão branco, aumentando o risco de acidentes.

“Parece que estamos dirigindo dentro de algodão”, relatou o operário Alexandre Costa, 35, ao retornar nesta manhã, da jornada noturna de trabalho.