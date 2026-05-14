O programa utiliza a plataforma HackShield Heroes, que transforma o aprendizado em desafios e missões, tornando as aulas mais dinâmicas e interativas. As atividades fazem parte da rotina escolar e ajudam os alunos a compreenderem melhor como agir no ambiente digital.

Vinte turmas de 4º e 5º ano das escolas municipais vão participar do Programa de Formação Cyber Agentes, do Instituto Tec Kids, que ensina crianças a usarem a internet de forma mais segura e consciente. A iniciativa integra a Política de Segurança Digital nas Escolas Municipais, lançada nesta quarta-feira, 13/05, pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com a participação de gestores das unidades de ensino.

Durante o projeto, que terá duração de até oito semanas ao longo do ano, os estudantes vão abordar temas como uso seguro da internet, cyberbullying, fake news, golpes virtuais, prevenção de riscos, além de limites e convivência saudável no ambiente digital dentro da família. A proposta é preparar as crianças para reconhecer perigos, utilizar a tecnologia com responsabilidade e fortalecer a parceria entre escola e família na educação digital dos alunos.

Ao longo das atividades, também serão realizadas avaliações pontuais para acompanhar o desenvolvimento e o desempenho dos estudantes durante o programa.

De acordo com o prefeito Hélio Zanatta, trata-se de um investimento do município em prevenção, educação e cidadania digital. “O programa faz parte de uma estratégia mais ampla, que inclui novas ações, formação continuada e adequações curriculares, porque entendemos que segurança digital não é um tema isolado. É uma necessidade permanente da educação atual”, afirmou.