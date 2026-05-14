Vinte turmas de 4º e 5º ano das escolas municipais vão participar do Programa de Formação Cyber Agentes, do Instituto Tec Kids, que ensina crianças a usarem a internet de forma mais segura e consciente. A iniciativa integra a Política de Segurança Digital nas Escolas Municipais, lançada nesta quarta-feira, 13/05, pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com a participação de gestores das unidades de ensino.
O programa utiliza a plataforma HackShield Heroes, que transforma o aprendizado em desafios e missões, tornando as aulas mais dinâmicas e interativas. As atividades fazem parte da rotina escolar e ajudam os alunos a compreenderem melhor como agir no ambiente digital.
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Durante o projeto, que terá duração de até oito semanas ao longo do ano, os estudantes vão abordar temas como uso seguro da internet, cyberbullying, fake news, golpes virtuais, prevenção de riscos, além de limites e convivência saudável no ambiente digital dentro da família. A proposta é preparar as crianças para reconhecer perigos, utilizar a tecnologia com responsabilidade e fortalecer a parceria entre escola e família na educação digital dos alunos.
Ao longo das atividades, também serão realizadas avaliações pontuais para acompanhar o desenvolvimento e o desempenho dos estudantes durante o programa.
De acordo com o prefeito Hélio Zanatta, trata-se de um investimento do município em prevenção, educação e cidadania digital. “O programa faz parte de uma estratégia mais ampla, que inclui novas ações, formação continuada e adequações curriculares, porque entendemos que segurança digital não é um tema isolado. É uma necessidade permanente da educação atual”, afirmou.
Para a secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin, a iniciativa “fortalece a proteção de nossos estudantes, profissionais e famílias diante dos desafios do mundo contemporâneo”. “Vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada, em que o ambiente digital faz parte da vida de crianças, adolescentes e adultos de forma intensa e permanente. Diante dessa realidade, a escola precisa estar preparada não apenas para ensinar, mas também para proteger, orientar e formar cidadãos conscientes, éticos e seguros no uso das tecnologias”, destacou a titular da Pasta.
Segundo a formadora em Tecnologia, professora Herika Machado, o plano representa uma adequação da rede municipal de ensino às legislações que tratam da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A iniciativa segue normas como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), o Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/2014), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018) e o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 15.211/2025).