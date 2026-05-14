Mais de 400 vagas para cursos técnicos gratuitos estão abertas em Piracicaba, com início das aulas para o segundo semestre de 2026. As oportunidades são oferecidas pelas Etecs Industrial Coronel Fernando Febeliano da Costa e Deputado Ary de Camargo Pedroso (Paulista), além do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) Piracicaba, com opções presenciais e online em áreas como administração, logística, mecânica, enfermagem, gastronomia, desenvolvimento de sistemas e segurança do trabalho.

INDUSTRIAL - Referência em ensino técnico público, a Etec Industrial Coronel Fernando Febeliano da Costa celebra em 2026, 75 anos de atuação em Piracicaba, contribuindo para a formação de milhares de profissionais e ampliando as oportunidades de qualificação para jovens e trabalhadores.

Na unidade estão abertas as inscrições para cursos presenciais de administração, eletrotécnica, enfermagem, gastronomia (novo curso) e segurança do trabalho, todos com 36 vagas cada. A unidade também oferece cursos EAD/on-line nas áreas de comércio, desenvolvimento de sistemas, guia de turismo, secretariado, transações imobiliárias e especialização em gestão de projetos.

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