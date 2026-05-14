Mais de 400 vagas para cursos técnicos gratuitos estão abertas em Piracicaba, com início das aulas para o segundo semestre de 2026. As oportunidades são oferecidas pelas Etecs Industrial Coronel Fernando Febeliano da Costa e Deputado Ary de Camargo Pedroso (Paulista), além do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) Piracicaba, com opções presenciais e online em áreas como administração, logística, mecânica, enfermagem, gastronomia, desenvolvimento de sistemas e segurança do trabalho.
INDUSTRIAL - Referência em ensino técnico público, a Etec Industrial Coronel Fernando Febeliano da Costa celebra em 2026, 75 anos de atuação em Piracicaba, contribuindo para a formação de milhares de profissionais e ampliando as oportunidades de qualificação para jovens e trabalhadores.
Na unidade estão abertas as inscrições para cursos presenciais de administração, eletrotécnica, enfermagem, gastronomia (novo curso) e segurança do trabalho, todos com 36 vagas cada. A unidade também oferece cursos EAD/on-line nas áreas de comércio, desenvolvimento de sistemas, guia de turismo, secretariado, transações imobiliárias e especialização em gestão de projetos.
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PAULISTA - Já a Etec Deputado Ary de Camargo Pedroso, no bairro Paulista, oferece 80 vagas, sendo 40 para o curso técnico em administração e 40 para logística, ambos no período noturno.
As inscrições para os Vestibulinhos das Etecs seguem até 25 de maio, exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br.
IFSP - O IFSP Piracicaba também está com inscrições abertas para o processo seletivo do segundo semestre de 2026. A unidade oferece o curso técnico em mecânica, no período noturno, com duração de quatro semestres e totalmente gratuito. Ao todo, são 40 vagas disponíveis, sendo 20 para ampla concorrência e 20 destinadas à política de cotas. Podem participar candidatos que estejam cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído os estudos.
O prazo vai até 18 de maio, pelo site ifsp.edu.br/ps2026cs. A taxa de inscrição é de R$ 30 e a prova será aplicada no dia 14 de junho, com 30 questões de Português e Matemática.