A tradicional disputa pelas figurinhas da Copa do Mundo terá um novo capítulo nas próximas edições do torneio. Após quase 6 décadas de parceria, a Fifa confirmou que a italiana Panini deixará de produzir os álbuns oficiais da competição a partir de 2031. O acordo passa agora para a norte-americana Fanatics, dona da marca Topps, que ficará responsável pelos produtos físicos e digitais ligados ao torneio.
A mudança marca o fim de uma das parcerias mais icônicas do futebol mundial. A Panini produzia os álbuns oficiais da Copa desde a edição de 1970 e ainda será responsável pelo material do Mundial de 2030, que acontecerá em Espanha, Portugal e Marrocos.
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Nova gigante assume o mercado das figurinhas
Segundo a Fifa, o novo contrato garante exclusividade total à Fanatics na produção de figurinhas e cards ligados às competições da entidade, embora o período do acordo não tenha sido divulgado oficialmente. A parceria também prevê a distribuição gratuita de cerca de US$ 150 milhões em produtos colecionáveis ao redor do mundo.
Entre as novidades prometidas está a inclusão de patches de camisas utilizados por jogadores em cards especiais, estratégia já popular em outros esportes norte-americanos e que deve aproximar ainda mais o mercado de colecionáveis do universo digital e premium.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, indicou que a parceria faz parte de um plano para ampliar o engajamento global dos torcedores e fortalecer as receitas comerciais da entidade por meio da inovação no setor de colecionáveis.
Fanatics amplia domínio no futebol mundial
A Fanatics vem expandindo rapidamente sua presença no mercado esportivo internacional. Atualmente, a empresa já controla os direitos de álbuns e cards de competições como a UEFA Champions League e a UEFA Euro até 2028, após superar justamente a Panini em acordos recentes com a UEFA.
Além do futebol europeu, a marca também atua na produção de cards da Major League Soccer, da Formula 1, da Major League Baseball e da National Football League. O CEO da Fanatics Collectibles, Mike Mahan, avaliou o acordo como uma oportunidade de ampliar a conexão entre fãs, atletas e grandes torneios do futebol mundial por meio de novas experiências colecionáveis.