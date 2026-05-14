A tradicional disputa pelas figurinhas da Copa do Mundo terá um novo capítulo nas próximas edições do torneio. Após quase 6 décadas de parceria, a Fifa confirmou que a italiana Panini deixará de produzir os álbuns oficiais da competição a partir de 2031. O acordo passa agora para a norte-americana Fanatics, dona da marca Topps, que ficará responsável pelos produtos físicos e digitais ligados ao torneio.

A mudança marca o fim de uma das parcerias mais icônicas do futebol mundial. A Panini produzia os álbuns oficiais da Copa desde a edição de 1970 e ainda será responsável pelo material do Mundial de 2030, que acontecerá em Espanha, Portugal e Marrocos.

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Nova gigante assume o mercado das figurinhas