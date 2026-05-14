14 de maio de 2026
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Furto atinge monumento de Luciano Guidotti em Piracicaba; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine/JP
Moradores demonstraram preocupação com a preservação do monumento e do patrimônio público da cidade
Moradores demonstraram preocupação com a preservação do monumento e do patrimônio público da cidade

Moradores procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar o furto das placas do monumento de Luciano Guidotti, localizado na Praça Allan Kardec, no cruzamento da Avenida Armando Salles com a Rua Regente Feijó, em Piracicaba.

A equipe de reportagem do JP esteve no local na tarde desta quinta-feira (14) e constatou que o monumento estava sem nenhuma das placas de identificação. No espaço onde as peças estavam instaladas, restaram apenas as marcas da fixação.

Saiba mais:

Moradores da região afirmaram ter percebido a ausência das placas recentemente e demonstraram preocupação com a preservação do monumento e do patrimônio público da cidade.

O local é conhecido pela circulação de pessoas ao longo do dia, tanto por moradores quanto por motoristas que passam pela região central. A praça também é utilizada por frequentadores que utilizam os bancos e áreas de convivência instaladas no espaço.

Até o momento, não há informações sobre os responsáveis pelo furto das placas. Também não foi confirmado se houve registro de boletim de ocorrência relacionado ao caso.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, destaca que encaminhará uma equipe ao local para verificar a situação e programar posteriormente a reposição das placas".

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