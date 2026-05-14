Moradores procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar o furto das placas do monumento de Luciano Guidotti, localizado na Praça Allan Kardec, no cruzamento da Avenida Armando Salles com a Rua Regente Feijó, em Piracicaba.

A equipe de reportagem do JP esteve no local na tarde desta quinta-feira (14) e constatou que o monumento estava sem nenhuma das placas de identificação. No espaço onde as peças estavam instaladas, restaram apenas as marcas da fixação.

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