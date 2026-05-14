A poucos dias da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, a CBF oficializou nesta quinta-feira (14) a renovação do contrato de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira até 2030. O treinador italiano seguirá no comando da equipe por mais um ciclo completo, incluindo o Mundial que será disputado em Portugal, Espanha e Marrocos, com jogos comemorativos também na Argentina, Uruguai e Paraguai.
A extensão do vínculo já vinha sendo tratada internamente desde o início do ano e foi concluída após alinhamento entre as partes sobre metas esportivas, bonificações e planejamento a longo prazo. A avaliação da entidade é de que Ancelotti conseguiu recolocar a Seleção em um caminho competitivo e elevar as expectativas para a busca do hexacampeonato.
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Continuidade após início promissor
Desde que assumiu o cargo em maio de 2025, Ancelotti comandou o Brasil em dez partidas, acumulando 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Nesse período, a equipe marcou 18 gols e sofreu 8, desempenho considerado positivo pela diretoria da CBF em meio ao processo de reformulação do elenco.
Nos bastidores, a permanência do técnico era tratada como prioridade. O italiano demonstrava satisfação com a dinâmica de trabalho construída no Brasil, conciliando compromissos profissionais entre o Rio de Janeiro e períodos com a família no Canadá. As negociações foram conduzidas de maneira consensual e sem grandes entraves.
A renovação mantém Ancelotti como o treinador de seleção mais bem pago do futebol mundial, com salário anual estimado em 10 milhões de euros, além de bônus por conquistas importantes. O contrato anterior já previa uma premiação milionária em caso de título mundial em 2026.
Olho no hexa e no futuro da Seleção
A confirmação da continuidade chega em um momento decisivo para a Seleção Brasileira. Na próxima segunda-feira (18), Ancelotti divulgará a lista definitiva de convocados para a Copa do Mundo de 2026, competição em que o Brasil tentará encerrar o maior jejum de títulos de sua história.
A estreia brasileira no Mundial acontece no dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey. Depois, a equipe encara o Haiti, na Filadélfia, e fecha a participação na fase de grupos contra a Escócia, em Miami.
Em comunicado divulgado pela CBF, Ancelotti destacou a identificação criada com o futebol brasileiro desde sua chegada ao país e reforçou o desejo de seguir construindo um ciclo vencedor ao lado da Seleção. Já o presidente da entidade, Samir Xaud, classificou a renovação como um passo importante no fortalecimento da estrutura esportiva da CBF e na manutenção do Brasil entre as principais potências do futebol mundial.