A poucos dias da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, a CBF oficializou nesta quinta-feira (14) a renovação do contrato de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira até 2030. O treinador italiano seguirá no comando da equipe por mais um ciclo completo, incluindo o Mundial que será disputado em Portugal, Espanha e Marrocos, com jogos comemorativos também na Argentina, Uruguai e Paraguai.

A extensão do vínculo já vinha sendo tratada internamente desde o início do ano e foi concluída após alinhamento entre as partes sobre metas esportivas, bonificações e planejamento a longo prazo. A avaliação da entidade é de que Ancelotti conseguiu recolocar a Seleção em um caminho competitivo e elevar as expectativas para a busca do hexacampeonato.

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Continuidade após início promissor