14 de maio de 2026
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'Você que vai ficar em casa': Neymar rebate provocação sobre Copa

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Provocado sobre possível ausência na Copa, Neymar não deixou barato e reagiu ainda no gramado.
Provocado sobre possível ausência na Copa, Neymar não deixou barato e reagiu ainda no gramado.

A classificação do Santos às oitavas de final da Copa do Brasil teve um ingrediente extra fora das quatro linhas. Neymar protagonizou um momento que rapidamente viralizou nas redes sociais após a vitória santista por 2 a 0 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, na noite desta quarta-feira (13).

Ao deixar o gramado depois de ser substituído, o camisa 10 ouviu uma provocação de um torcedor relacionada à possibilidade de ficar fora da próxima Copa do Mundo. Em tom descontraído, o atacante respondeu com ironia e afirmou que o próprio torcedor é quem acompanharia o Mundial de casa.

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O episódio ganhou repercussão imediata nas redes sociais e aumentou ainda mais os debates sobre a presença de Neymar na futura lista da Seleção Brasileira. O jogador vive um período de retomada no Santos enquanto tenta recuperar espaço e sequência em alto nível sob observação da comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti.

Mesmo sem marcar gols, Neymar participou das jogadas ofensivas mais importantes da equipe e mostrou intensidade durante a partida disputada no Paraná.

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