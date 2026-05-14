A classificação do Santos às oitavas de final da Copa do Brasil teve um ingrediente extra fora das quatro linhas. Neymar protagonizou um momento que rapidamente viralizou nas redes sociais após a vitória santista por 2 a 0 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, na noite desta quarta-feira (13).

Ao deixar o gramado depois de ser substituído, o camisa 10 ouviu uma provocação de um torcedor relacionada à possibilidade de ficar fora da próxima Copa do Mundo. Em tom descontraído, o atacante respondeu com ironia e afirmou que o próprio torcedor é quem acompanharia o Mundial de casa.

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