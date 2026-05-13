O mercado financeiro viveu uma tarde turbulenta nesta quarta-feira (13) após o vazamento de conversas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro. A repercussão das informações provocou alta imediata do dólar e pressão sobre a Bolsa de Valores. Logo após a publicação do material pelo Intercept Brasil, investidores passaram a reagir ao cenário de instabilidade política, ampliando a volatilidade no mercado.

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A reação foi quase instantânea. Durante a tarde, a B3 operava em patamar elevado, mas começou a recuar após a divulgação das tratativas atribuídas ao senador e ao empresário. O movimento intensificou a cautela entre investidores e gerou uma sequência de oscilações no principal índice da Bolsa brasileira. Operadores acompanharam o pregão sob clima de tensão diante da repercussão do caso.