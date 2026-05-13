O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) começou a liberar nesta quarta-feira (13) o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. A consulta está disponível na Página do Participante, com acesso pelo login da plataforma Gov.br.

Também foram divulgadas as análises das justificativas de ausência para os candidatos que faltaram aos dois dias de prova do Enem 2025 e solicitaram nova gratuidade para a próxima edição do exame.

Mesmo quem teve o pedido aprovado precisará realizar a inscrição oficial no Enem dentro do prazo que ainda será divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).