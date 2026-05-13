O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) começou a liberar nesta quarta-feira (13) o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. A consulta está disponível na Página do Participante, com acesso pelo login da plataforma Gov.br.
Também foram divulgadas as análises das justificativas de ausência para os candidatos que faltaram aos dois dias de prova do Enem 2025 e solicitaram nova gratuidade para a próxima edição do exame.
Mesmo quem teve o pedido aprovado precisará realizar a inscrição oficial no Enem dentro do prazo que ainda será divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).
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Prazo para recurso já está aberto
Os participantes que tiveram o pedido negado poderão apresentar recurso até as 23h59 da próxima terça-feira (19), também pela Página do Participante. O resultado final dos recursos será divulgado no dia 25 de maio.
Para recorrer da negativa da isenção, o candidato deverá enviar documentos que comprovem os critérios estabelecidos pelo MEC, como matrícula na 3ª série do ensino médio em escola pública, histórico escolar da rede pública ou comprovação de bolsa integral em escola particular.
Também têm direito à gratuidade estudantes inscritos no CadÚnico e beneficiários do programa Pé-de-Meia, incluindo alunos treineiros do 1º e 2º ano do ensino médio.
Já os candidatos que desejarem contestar a reprovação da justificativa de ausência precisarão anexar nova documentação válida, contendo nome completo, assinatura e data. O Inep informou que documentos autodeclaratórios ou emitidos por pais e responsáveis não serão aceitos.
Enem é porta de entrada para universidades
O Exame Nacional do Ensino Médio segue como a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil. As notas podem ser utilizadas em programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Além do ingresso em universidades públicas e privadas brasileiras, o desempenho no exame também pode ser usado em instituições de Portugal que possuem convênio com o Inep.
Desde 2025, o Enem voltou a permitir a certificação de conclusão do ensino médio para participantes com 18 anos ou mais que atinjam a pontuação mínima exigida nas provas e na redação.