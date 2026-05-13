O consumidor brasileiro deve começar a ver uma mudança significativa nas prateleiras nos próximos meses: expressões como “chocolate amargo” e “meio amargo” tendem a desaparecer das embalagens após a aprovação de um novo projeto no Senado Federal.
A proposta altera as regras de rotulagem e passa a exigir que os fabricantes informem com mais clareza o percentual de cacau presente nos produtos. Com isso, nomes tradicionais usados pela indústria há décadas serão substituídos por classificações numéricas, como “50% cacau”, “70% cacau” ou “85% cacau”.
O texto segue agora para sanção presidencial e prevê prazo de cerca de 360 dias para que as novas exigências entrem em vigor.
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Mais cacau e menos confusão
Além da mudança visual nas embalagens, o projeto endurece os critérios para que um produto seja oficialmente chamado de chocolate no Brasil.
Hoje, a legislação brasileira exige no mínimo 25% de sólidos de cacau na composição. Pela nova proposta, esse índice sobe para 35%, acompanhado de limites mais rígidos para o uso de gorduras vegetais adicionadas.
As novas regras também estabelecem parâmetros específicos para categorias como chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate em pó, achocolatados e coberturas sabor chocolate.
A justificativa apresentada pelos defensores da medida é aumentar a transparência para o consumidor. Parlamentares ligados ao setor afirmaram que muitos produtos comercializados como “meio amargo” tinham teor de cacau abaixo do esperado e composição próxima à de chocolates mais açucarados.
Impacto pode chegar ao bolso
A proposta também é vista como uma forma de fortalecer a cadeia produtiva do cacau nacional e reduzir espaço para produtos considerados de qualidade inferior.
No entanto, especialistas do setor apontam que o aumento da exigência de cacau pode elevar os custos de produção para a indústria, principalmente diante da alta internacional da commodity registrada nos últimos meses.
Mesmo assim, a principal transformação percebida pelo público será na rotulagem. Em vez de termos subjetivos como “amargo” ou “meio amargo”, as embalagens devem destacar números que indiquem de forma mais objetiva a concentração real de cacau em cada produto.