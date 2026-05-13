O consumidor brasileiro deve começar a ver uma mudança significativa nas prateleiras nos próximos meses: expressões como “chocolate amargo” e “meio amargo” tendem a desaparecer das embalagens após a aprovação de um novo projeto no Senado Federal.

A proposta altera as regras de rotulagem e passa a exigir que os fabricantes informem com mais clareza o percentual de cacau presente nos produtos. Com isso, nomes tradicionais usados pela indústria há décadas serão substituídos por classificações numéricas, como “50% cacau”, “70% cacau” ou “85% cacau”.

O texto segue agora para sanção presidencial e prevê prazo de cerca de 360 dias para que as novas exigências entrem em vigor.