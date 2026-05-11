De acordo com as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os chocolates devem conter pelo menos 25% de sólidos de cacau, enquanto o chocolate branco precisa apresentar no mínimo 20% de manteiga de cacau.

Um estudo realizado pela equipe do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo (Cena-USP), em Piracicaba analisou 211 amostras de chocolates de 116 marcas comercializadas no Brasil e concluiu que todos os produtos avaliados atendem ao percentual mínimo de cacau exigido pela legislação brasileira.

A pesquisa foi publicada na revista científica Food Chemistry e apontou diferenças na composição dos produtos vendidos no mercado brasileiro. Segundo os pesquisadores, chocolates meio amargo produzidos em larga escala apresentaram proporções de cacau e açúcar próximas às encontradas em chocolates ao leite e brancos, mesmo quando os rótulos indicavam cerca de 40% de cacau.

Os resultados mostraram que chocolates ao leite, brancos e meio amargo apresentaram, em média, entre 25% e 30% de cacau. Já os chocolates amargos registraram índices compatíveis com os percentuais informados nas embalagens, geralmente superiores a 60%. Produtos artesanais nacionais e chocolates importados também apresentaram composição próxima da declarada pelos fabricantes.

O levantamento observou ainda que, nos chocolates mais consumidos, o açúcar aparece como principal ingrediente listado nos rótulos, enquanto o cacau ocupa posições secundárias. Nos chocolates amargos e artesanais, o cacau aparece com maior predominância na composição.