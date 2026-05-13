O Vaticano elevou o tom contra a Fraternidade São Pio X e avisou que o grupo ultratradicionalista poderá sofrer excomunhão caso realize a ordenação de novos bispos sem autorização do papa Papa Leão XIV. A advertência foi divulgada nesta quarta-feira (13) e marca a primeira grande crise pública envolvendo o atual pontífice.

A Santa Sé considera a possível cerimônia um ato de cisma, caracterizado pela ruptura formal com a autoridade do papa. O alerta foi emitido pelo escritório doutrinário do Vaticano, liderado pelo cardeal Victor Fernandez.

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Grupo desafia tradição de obediência ao papa