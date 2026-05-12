Empreendedores, engenheiros e inventores que ajudaram a impulsionar o desenvolvimento econômico do Brasil no século XIX raramente ocupam lugar de destaque na narrativa histórica ensinada nas escolas. Esse é o debate levantado pela campanha “A Verdade”, lançada pelo G4, plataforma de soluções empresariais voltada para pequenas e médias empresas.
A iniciativa apresenta a série documental “Heróis do Brasil”, disponível gratuitamente no YouTube, que busca resgatar trajetórias de nomes ligados ao avanço industrial, tecnológico e estrutural do país. Além da produção audiovisual, o G4 também disponibilizou o curso online “A Bússola”, voltado para capacitação de empreendedores.
VEJA MAIS:
- VÍDEO: idosa é atropelada por moto em bairro de Piracicaba
- VÍDEO: peão morre após ser pisoteado por touro em rodeio
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Os personagens esquecidos da história brasileira
A série revisita figuras como o Barão de Mauá, empresário responsável por financiar projetos de iluminação, saneamento e infraestrutura em um período em que o Estado ainda tinha pouca capacidade operacional. Outro nome abordado é o de Delmiro Gouveia, conhecido por enfrentar monopólios estrangeiros e investir na industrialização do sertão nordestino.
Os Irmãos Rebouças também aparecem entre os destaques da produção. Os engenheiros participaram de obras consideradas inovadoras para a época e tiveram papel importante na expansão da infraestrutura brasileira. A campanha ainda relembra Santos Dumont, apontado como um exemplo de inventor que precisou unir criatividade, estratégia e gestão para viabilizar seus projetos.
Segundo a proposta apresentada pelo G4, essas figuras acabaram perdendo espaço em uma narrativa histórica mais focada em acontecimentos políticos e personagens ligados à estrutura estatal.
O reflexo dessa visão no presente
A campanha também relaciona esse apagamento histórico à maneira como o empreendedor brasileiro é visto atualmente. De acordo com o G4, apesar de o setor privado ser responsável por grande parte dos empregos formais e movimentar parcela significativa da economia nacional, empresários ainda enfrentam excesso de burocracia e alta carga tributária.
Para o cofundador e presidente do G4, Tallis Gomes, a desvalorização histórica de empresários e inventores contribuiu para fortalecer uma cultura que associa o progresso mais à burocracia do que à capacidade de execução e inovação.
A série “Heróis do Brasil” está disponível no canal oficial do G4 Educação no YouTube. Já o curso “A Bússola” pode ser acessado gratuitamente por tempo limitado na plataforma da empresa.