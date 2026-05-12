A iniciativa apresenta a série documental “Heróis do Brasil”, disponível gratuitamente no YouTube , que busca resgatar trajetórias de nomes ligados ao avanço industrial, tecnológico e estrutural do país. Além da produção audiovisual, o G4 também disponibilizou o curso online “A Bússola” , voltado para capacitação de empreendedores.

Empreendedores, engenheiros e inventores que ajudaram a impulsionar o desenvolvimento econômico do Brasil no século XIX raramente ocupam lugar de destaque na narrativa histórica ensinada nas escolas. Esse é o debate levantado pela campanha “A Verdade”, lançada pelo G4, plataforma de soluções empresariais voltada para pequenas e médias empresas.

A série revisita figuras como o Barão de Mauá, empresário responsável por financiar projetos de iluminação, saneamento e infraestrutura em um período em que o Estado ainda tinha pouca capacidade operacional. Outro nome abordado é o de Delmiro Gouveia, conhecido por enfrentar monopólios estrangeiros e investir na industrialização do sertão nordestino.

Os Irmãos Rebouças também aparecem entre os destaques da produção. Os engenheiros participaram de obras consideradas inovadoras para a época e tiveram papel importante na expansão da infraestrutura brasileira. A campanha ainda relembra Santos Dumont, apontado como um exemplo de inventor que precisou unir criatividade, estratégia e gestão para viabilizar seus projetos.

Segundo a proposta apresentada pelo G4, essas figuras acabaram perdendo espaço em uma narrativa histórica mais focada em acontecimentos políticos e personagens ligados à estrutura estatal.

O reflexo dessa visão no presente