12 de maio de 2026
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HISTÓRIA

Por que os heróis do Brasil foram apagados dos livros? Veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Considerado um dos maiores empresários da história brasileira, Barão de Mauá financiou obras que transformaram cidades e impulsionaram a economia nacional.
Considerado um dos maiores empresários da história brasileira, Barão de Mauá financiou obras que transformaram cidades e impulsionaram a economia nacional.

Empreendedores, engenheiros e inventores que ajudaram a impulsionar o desenvolvimento econômico do Brasil no século XIX raramente ocupam lugar de destaque na narrativa histórica ensinada nas escolas. Esse é o debate levantado pela campanha “A Verdade”, lançada pelo G4, plataforma de soluções empresariais voltada para pequenas e médias empresas.

A iniciativa apresenta a série documental “Heróis do Brasil”, disponível gratuitamente no YouTube, que busca resgatar trajetórias de nomes ligados ao avanço industrial, tecnológico e estrutural do país. Além da produção audiovisual, o G4 também disponibilizou o curso online “A Bússola”, voltado para capacitação de empreendedores.

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Os personagens esquecidos da história brasileira

A série revisita figuras como o Barão de Mauá, empresário responsável por financiar projetos de iluminação, saneamento e infraestrutura em um período em que o Estado ainda tinha pouca capacidade operacional. Outro nome abordado é o de Delmiro Gouveia, conhecido por enfrentar monopólios estrangeiros e investir na industrialização do sertão nordestino.

Os Irmãos Rebouças também aparecem entre os destaques da produção. Os engenheiros participaram de obras consideradas inovadoras para a época e tiveram papel importante na expansão da infraestrutura brasileira. A campanha ainda relembra Santos Dumont, apontado como um exemplo de inventor que precisou unir criatividade, estratégia e gestão para viabilizar seus projetos.

Segundo a proposta apresentada pelo G4, essas figuras acabaram perdendo espaço em uma narrativa histórica mais focada em acontecimentos políticos e personagens ligados à estrutura estatal.

O reflexo dessa visão no presente

A campanha também relaciona esse apagamento histórico à maneira como o empreendedor brasileiro é visto atualmente. De acordo com o G4, apesar de o setor privado ser responsável por grande parte dos empregos formais e movimentar parcela significativa da economia nacional, empresários ainda enfrentam excesso de burocracia e alta carga tributária.

Para o cofundador e presidente do G4, Tallis Gomes, a desvalorização histórica de empresários e inventores contribuiu para fortalecer uma cultura que associa o progresso mais à burocracia do que à capacidade de execução e inovação.

A série “Heróis do Brasil” está disponível no canal oficial do G4 Educação no YouTube. Já o curso “A Bússola” pode ser acessado gratuitamente por tempo limitado na plataforma da empresa.

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