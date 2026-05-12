Com a chegada dos dias mais frios, uma simples peça esquecida no guarda-roupa pode fazer a diferença na vida de quem enfrenta o inverno sem proteção. Pensando nisso, o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba ampliou os pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho 2026, facilitando o acesso da população às doações.

A ação, realizada em parceria com a EPTV Campinas, segue até 31 de julho com o tema “Aumente a temperatura do bem. Doe!”. A proposta é mobilizar moradores da cidade para arrecadar roupas e itens de inverno em bom estado, destinados a adultos e crianças em situação de vulnerabilidade social.

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