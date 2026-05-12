12 de maio de 2026
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SOLIDARIEDADE

Campanha do Agasalho ganha novos pontos de doação em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação CCS
A Câmara Municipal de Vereadores é um dos pontos fixos de arrecadação da Campanha do Agasalho 2026
A Câmara Municipal de Vereadores é um dos pontos fixos de arrecadação da Campanha do Agasalho 2026

Com a chegada dos dias mais frios, uma simples peça esquecida no guarda-roupa pode fazer a diferença na vida de quem enfrenta o inverno sem proteção. Pensando nisso, o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba ampliou os pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho 2026, facilitando o acesso da população às doações.

A ação, realizada em parceria com a EPTV Campinas, segue até 31 de julho com o tema “Aumente a temperatura do bem. Doe!”. A proposta é mobilizar moradores da cidade para arrecadar roupas e itens de inverno em bom estado, destinados a adultos e crianças em situação de vulnerabilidade social.

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Cinco novos locais passaram a integrar a campanha em diferentes regiões da cidade. Agora, a população também pode entregar doações na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), na Escola Estadual Professora Catharina Casale Padovani, no polo do Semae em Santa Terezinha e nas lojas Vilarejo Homem e Vilarejo Mulher.

Além dos novos endereços, a campanha mantém pontos fixos em locais já conhecidos pelos moradores, como Prefeitura de Piracicaba, Câmara Municipal, Fundo Social, Faculdade Anhanguera, supermercados e estabelecimentos parceiros.

Entre os itens que podem ser doados estão roupas de frio, cobertores, mantas, luvas, cachecóis, toucas, meias, calçados e até roupas para pets. Todo o material arrecadado será separado e encaminhado para entidades assistenciais do município.

Confira todos os pontos de arrecadação

  • Fundo Social de Solidariedade - Av. Dr. Paulo de Moraes, 2.073
  • Prefeitura de Piracicaba - Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233
  • Câmara Municipal - Rua Alferes José Caetano, 834
  • Uniodonto - Rua Alferes José Caetano, 1.339
  • Bazar Modelo - Rua Bolívia, 27
  • Coop Supermercado - Av. Prof. Alberto Vollet Sachs, 2.030
  • Faculdade Anhanguera - Rua Santa Catarina, 1.005
  • Supermercado Monteiro - Alameda João Batista Camargo Mendes, 72
  • DDM - Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba - Rua Alferes José Caetano, 1.018
  • EE Prof. Catharina Casale Padovani - Rua Virgílio da Silva Fagundes, 1.054
  • SEMAE - Polo Santa Terezinha - Rua Nagibe Ismael, 104
  • Loja Vilarejo Homem - Av. Manoel Conceição, 126
  • Loja Vilarejo Mulher - Av. Manoel Conceição, 132

Além dos pontos fixos, o Fundo Social promove no sábado, dia 23 de maio, o Dia D da campanha, das 9h às 17h, com arrecadação em sistema drive-thru para facilitar a entrega das doações.

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