Com a chegada dos dias mais frios, uma simples peça esquecida no guarda-roupa pode fazer a diferença na vida de quem enfrenta o inverno sem proteção. Pensando nisso, o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba ampliou os pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho 2026, facilitando o acesso da população às doações.
A ação, realizada em parceria com a EPTV Campinas, segue até 31 de julho com o tema “Aumente a temperatura do bem. Doe!”. A proposta é mobilizar moradores da cidade para arrecadar roupas e itens de inverno em bom estado, destinados a adultos e crianças em situação de vulnerabilidade social.
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Cinco novos locais passaram a integrar a campanha em diferentes regiões da cidade. Agora, a população também pode entregar doações na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), na Escola Estadual Professora Catharina Casale Padovani, no polo do Semae em Santa Terezinha e nas lojas Vilarejo Homem e Vilarejo Mulher.
Além dos novos endereços, a campanha mantém pontos fixos em locais já conhecidos pelos moradores, como Prefeitura de Piracicaba, Câmara Municipal, Fundo Social, Faculdade Anhanguera, supermercados e estabelecimentos parceiros.
Entre os itens que podem ser doados estão roupas de frio, cobertores, mantas, luvas, cachecóis, toucas, meias, calçados e até roupas para pets. Todo o material arrecadado será separado e encaminhado para entidades assistenciais do município.
Confira todos os pontos de arrecadação
- Fundo Social de Solidariedade - Av. Dr. Paulo de Moraes, 2.073
- Prefeitura de Piracicaba - Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233
- Câmara Municipal - Rua Alferes José Caetano, 834
- Uniodonto - Rua Alferes José Caetano, 1.339
- Bazar Modelo - Rua Bolívia, 27
- Coop Supermercado - Av. Prof. Alberto Vollet Sachs, 2.030
- Faculdade Anhanguera - Rua Santa Catarina, 1.005
- Supermercado Monteiro - Alameda João Batista Camargo Mendes, 72
- DDM - Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba - Rua Alferes José Caetano, 1.018
- EE Prof. Catharina Casale Padovani - Rua Virgílio da Silva Fagundes, 1.054
- SEMAE - Polo Santa Terezinha - Rua Nagibe Ismael, 104
- Loja Vilarejo Homem - Av. Manoel Conceição, 126
- Loja Vilarejo Mulher - Av. Manoel Conceição, 132
Além dos pontos fixos, o Fundo Social promove no sábado, dia 23 de maio, o Dia D da campanha, das 9h às 17h, com arrecadação em sistema drive-thru para facilitar a entrega das doações.