Entre os dados disponíveis estão a primeira música ouvida no aplicativo, a data do primeiro acesso ao Spotify, o artista mais reproduzido de todos os tempos e o total de músicas escutadas ao longo dos anos.

O Spotify lançou uma nova retrospectiva interativa que promete despertar a nostalgia dos usuários. A experiência “Spotify 20: A Festa Do(s) (20) Ano(s)” reúne informações inéditas sobre o histórico de reprodução de cada conta e permite revisitar momentos marcantes da trajetória musical dentro da plataforma.

A novidade rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com usuários compartilhando descobertas curiosas sobre seus hábitos musicais desde os primeiros anos de uso do streaming. A proposta segue a linha das retrospectivas anuais do Spotify, mas desta vez com foco em toda a jornada do assinante dentro do app.

Outro recurso liberado pela plataforma é a playlist “Músicas mais Ouvidas desde que você começou”, criada automaticamente com as 120 faixas mais reproduzidas pelo usuário desde a criação da conta. A lista ainda mostra quantas vezes cada música foi tocada.

Saiba como acessar o Spotify 20

Para visualizar a retrospectiva, o usuário deve abrir o aplicativo do Spotify e buscar pelos termos “Spotify 20” ou “Festa do Ano”. Também é possível acessar diretamente pelo celular através da página oficial spotify.com/20.