12 de maio de 2026
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RETROSPECTIVA

Spotify 20: Saiba como ver a sua primeira música ouvida no app

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
A nova experiência do Spotify reúne dados históricos da plataforma em clima de celebração pelos 20 anos do streaming.
A nova experiência do Spotify reúne dados históricos da plataforma em clima de celebração pelos 20 anos do streaming.

O Spotify lançou uma nova retrospectiva interativa que promete despertar a nostalgia dos usuários. A experiência “Spotify 20: A Festa Do(s) (20) Ano(s)” reúne informações inéditas sobre o histórico de reprodução de cada conta e permite revisitar momentos marcantes da trajetória musical dentro da plataforma.

Entre os dados disponíveis estão a primeira música ouvida no aplicativo, a data do primeiro acesso ao Spotify, o artista mais reproduzido de todos os tempos e o total de músicas escutadas ao longo dos anos.

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A novidade rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com usuários compartilhando descobertas curiosas sobre seus hábitos musicais desde os primeiros anos de uso do streaming. A proposta segue a linha das retrospectivas anuais do Spotify, mas desta vez com foco em toda a jornada do assinante dentro do app.

Outro recurso liberado pela plataforma é a playlist “Músicas mais Ouvidas desde que você começou”, criada automaticamente com as 120 faixas mais reproduzidas pelo usuário desde a criação da conta. A lista ainda mostra quantas vezes cada música foi tocada.

Saiba como acessar o Spotify 20

Para visualizar a retrospectiva, o usuário deve abrir o aplicativo do Spotify e buscar pelos termos “Spotify 20” ou “Festa do Ano”. Também é possível acessar diretamente pelo celular através da página oficial spotify.com/20.

A ação faz parte das comemorações de 20 anos da plataforma de streaming e reforça a estratégia do Spotify de investir em experiências personalizadas e compartilháveis para aumentar o engajamento dos usuários.

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