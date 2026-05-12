A relação, aprovada pelos países membros da UE, estabelece quais países terceiros poderão continuar enviando carnes e outros produtos de origem animal para a Europa a partir de 3 de setembro, desde que estejam em conformidade com as exigências sanitárias europeias sobre o uso de medicamentos antimicrobianos na produção animal.

A União Europeia (UE) publicou nesta terça-feira (12) uma atualização da lista de países que atendem às regras do bloco sobre o uso de antimicrobianos na pecuária e retirou o Brasil da relação de nações autorizadas a exportar determinados produtos de origem animal ao mercado europeu.

Na lista divulgada em 2024, o Brasil aparecia entre os países habilitados para exportar carnes bovina, de frango e de cavalo, além de tripas, peixe e mel ao bloco europeu. No documento atualizado nesta terça-feira, o país não consta mais entre os autorizados.

A medida ocorre em meio ao endurecimento das regras sanitárias adotadas pela União Europeia em relação ao uso excessivo de antimicrobianos na pecuária. O bloco europeu afirma que as normas buscam reduzir riscos relacionados à resistência antimicrobiana, tema que vem sendo discutido por autoridades sanitárias internacionais nos últimos anos.

Enquanto o Brasil foi retirado da lista, outros integrantes do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai, permanecem autorizados a exportar produtos de origem animal para os países da União Europeia.