Com o prazo final do Imposto de Renda se aproximando, muitos contribuintes ainda enfrentam dúvidas sobre como preencher corretamente a declaração. Para ajudar a população nesse processo, a Faculdade Anhanguera de Piracicaba realizará um atendimento gratuito neste sábado (16), oferecendo suporte especializado para quem precisa declarar o IR ou resolver questões fiscais.

A ação será realizada das 8h30 às 12h30, com participação de professores e alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, que prestarão orientações práticas à comunidade.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Orientação gratuita e apoio aos contribuintes