Com o prazo final do Imposto de Renda se aproximando, muitos contribuintes ainda enfrentam dúvidas sobre como preencher corretamente a declaração. Para ajudar a população nesse processo, a Faculdade Anhanguera de Piracicaba realizará um atendimento gratuito neste sábado (16), oferecendo suporte especializado para quem precisa declarar o IR ou resolver questões fiscais.
A ação será realizada das 8h30 às 12h30, com participação de professores e alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, que prestarão orientações práticas à comunidade.
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Orientação gratuita e apoio aos contribuintes
Durante o atendimento, a população poderá receber auxílio no preenchimento da Declaração do Imposto de Renda, esclarecer dúvidas fiscais, regularizar CPF e obter orientações voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs).
A iniciativa busca facilitar o acesso a informações confiáveis e reduzir erros que podem gerar problemas futuros com a Receita Federal, especialmente entre pessoas que ainda têm insegurança ao lidar com a declaração.
Segundo Amarildo Rodrigues, coordenador do curso de Ciências Contábeis, o projeto também funciona como uma oportunidade de aprendizado para os estudantes.
“Nosso objetivo é apoiar a população com informações claras e acessíveis, além de contribuir para a empregabilidade dos nossos alunos, que vivenciam na prática o atendimento ao público e a resolução de demandas reais. Muitas pessoas ainda têm dúvidas ou insegurança na hora de declarar, e esse suporte faz toda a diferença”, afirma.
O serviço acontecerá no Laboratório 4, Bloco B, da Faculdade Anhanguera de Piracicaba, localizada na Rua Santa Catarina, 1005, no bairro Água Branca. O atendimento será gratuito e realizado por ordem de chegada, sem necessidade de inscrição prévia. A expectativa é atender contribuintes que ainda não enviaram a declaração ou que desejam evitar inconsistências e pendências fiscais.