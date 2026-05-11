11 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ATENDIMENTO GRATUITO

Anhanguera auxilia população com declaração do IR em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Atendimento gratuito em Piracicaba busca orientar contribuintes e evitar erros na declaração do Imposto de Renda.
Atendimento gratuito em Piracicaba busca orientar contribuintes e evitar erros na declaração do Imposto de Renda.

Com o prazo final do Imposto de Renda se aproximando, muitos contribuintes ainda enfrentam dúvidas sobre como preencher corretamente a declaração. Para ajudar a população nesse processo, a Faculdade Anhanguera de Piracicaba realizará um atendimento gratuito neste sábado (16), oferecendo suporte especializado para quem precisa declarar o IR ou resolver questões fiscais.

A ação será realizada das 8h30 às 12h30, com participação de professores e alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, que prestarão orientações práticas à comunidade.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Orientação gratuita e apoio aos contribuintes

Durante o atendimento, a população poderá receber auxílio no preenchimento da Declaração do Imposto de Renda, esclarecer dúvidas fiscais, regularizar CPF e obter orientações voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs).

A iniciativa busca facilitar o acesso a informações confiáveis e reduzir erros que podem gerar problemas futuros com a Receita Federal, especialmente entre pessoas que ainda têm insegurança ao lidar com a declaração.

Segundo Amarildo Rodrigues, coordenador do curso de Ciências Contábeis, o projeto também funciona como uma oportunidade de aprendizado para os estudantes.

“Nosso objetivo é apoiar a população com informações claras e acessíveis, além de contribuir para a empregabilidade dos nossos alunos, que vivenciam na prática o atendimento ao público e a resolução de demandas reais. Muitas pessoas ainda têm dúvidas ou insegurança na hora de declarar, e esse suporte faz toda a diferença”, afirma.

O serviço acontecerá no Laboratório 4, Bloco B, da Faculdade Anhanguera de Piracicaba, localizada na Rua Santa Catarina, 1005, no bairro Água Branca. O atendimento será gratuito e realizado por ordem de chegada, sem necessidade de inscrição prévia. A expectativa é atender contribuintes que ainda não enviaram a declaração ou que desejam evitar inconsistências e pendências fiscais.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários