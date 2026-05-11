Moradores dos bairros Algodoal e Vila Independência, em Piracicaba, devem receber melhorias na infraestrutura viária nos próximos meses. A Prefeitura confirmou o recapeamento de importantes vias das duas regiões após a homologação da licitação publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (08).

As obras serão coordenadas pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e incluem não apenas nova pavimentação, mas também intervenções no sistema de drenagem urbana.

Ruas contempladas pela obra

No bairro Algodoal, os trabalhos vão atingir toda a extensão das ruas Nossa Senhora de Lourdes, Princesa Leopoldina e também a Travessa Colonial.