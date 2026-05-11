Moradores dos bairros Algodoal e Vila Independência, em Piracicaba, devem receber melhorias na infraestrutura viária nos próximos meses. A Prefeitura confirmou o recapeamento de importantes vias das duas regiões após a homologação da licitação publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (08).
As obras serão coordenadas pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e incluem não apenas nova pavimentação, mas também intervenções no sistema de drenagem urbana.
Ruas contempladas pela obra
No bairro Algodoal, os trabalhos vão atingir toda a extensão das ruas Nossa Senhora de Lourdes, Princesa Leopoldina e também a Travessa Colonial.
Já na Vila Independência, a melhoria será executada na rua Dr. Carlos Teixeira Mendes.
Além do novo asfalto, o projeto prevê serviços de fresagem — processo de retirada da camada desgastada do pavimento — para garantir melhor qualidade e durabilidade da nova cobertura asfáltica.
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Obra terá prazo de quatro meses
Segundo a Prefeitura, o cronograma prevê conclusão em até quatro meses após a emissão da Ordem de Serviço. O prazo poderá ser prorrogado conforme as regras previstas na legislação vigente.
O investimento total será de R$ 400 mil, recurso obtido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Alex Madureira.
Prefeitura aposta em melhorias viárias
A expectativa é de que o recapeamento melhore as condições de tráfego, reduza problemas provocados por desgaste do asfalto e ofereça mais segurança para motoristas e pedestres.
A intervenção faz parte do conjunto de ações voltadas à manutenção da malha viária urbana de Piracicaba.