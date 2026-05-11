A Prefeitura de Piracicaba confirmou um novo investimento para reforçar a segurança e a estrutura do Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto, um dos pontos turísticos mais movimentados da cidade. O espaço receberá um novo cercamento após a homologação da licitação publicada no Diário Oficial do Município.

A obra será executada pela Engetela Comércio e Serviços Ltda e contará com investimento de R$ 959 mil. O prazo previsto para conclusão é de até três meses após a emissão da Ordem de Serviço.

Novo cercamento promete mais segurança

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, o objetivo da intervenção é melhorar a experiência dos visitantes, ampliar a proteção no entorno do parque e ajudar na conservação do espaço público.