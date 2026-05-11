A Prefeitura de Piracicaba confirmou um novo investimento para reforçar a segurança e a estrutura do Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto, um dos pontos turísticos mais movimentados da cidade. O espaço receberá um novo cercamento após a homologação da licitação publicada no Diário Oficial do Município.
A obra será executada pela Engetela Comércio e Serviços Ltda e contará com investimento de R$ 959 mil. O prazo previsto para conclusão é de até três meses após a emissão da Ordem de Serviço.
Novo cercamento promete mais segurança
Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, o objetivo da intervenção é melhorar a experiência dos visitantes, ampliar a proteção no entorno do parque e ajudar na conservação do espaço público.
O novo cercamento será instalado nas áreas que fazem divisa com as avenidas Alidor Pecorari e Dr. Paulo de Moraes, além da rua Antônio Corrêa Barbosa.
A secretária de Turismo, Clarissa Quiararia, destacou que a proposta também busca organizar melhor o fluxo de pessoas e fortalecer o turismo sustentável no município.
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Parque é um dos cartões-postais da cidade
O Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto é conhecido por atrair moradores e turistas para caminhadas, corridas e lazer ao ar livre. Entre os espaços mais frequentados estão a lagoa com pedalinho, o Marco da Paz e a Praça das Bandeiras da Região Metropolitana de Piracicaba.
Além do uso esportivo e recreativo, o local é considerado um dos principais cartões-postais de Piracicaba e recebe eventos e visitantes durante todo o ano.
Projeto prevê menor impacto ambiental
De acordo com o edital da obra, os materiais utilizados deverão priorizar durabilidade e resistência à corrosão, reduzindo futuras substituições e minimizando a geração de resíduos.
A proposta também determina que a execução cause o menor impacto possível aos frequentadores e ao meio ambiente. Entre as exigências estão medidas para reduzir ruídos, proteger a vegetação existente e preservar áreas de circulação de pedestres durante os trabalhos.