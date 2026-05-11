Motoristas abordados em fiscalizações ainda têm dúvidas sobre o uso da CNH digital. Apesar da insegurança, a legislação brasileira reconhece oficialmente o documento eletrônico, que tem o mesmo valor da versão impressa em todo o país.

A apresentação correta pelo celular, no entanto, exige alguns cuidados para evitar problemas durante a abordagem.

Celular descarregado pode virar multa

Um dos principais riscos de depender apenas da versão digital é simples: ficar sem bateria. Se o motorista não conseguir exibir o documento no momento da fiscalização, a situação pode ser interpretada como ausência de porte obrigatório.