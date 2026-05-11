Motoristas abordados em fiscalizações ainda têm dúvidas sobre o uso da CNH digital. Apesar da insegurança, a legislação brasileira reconhece oficialmente o documento eletrônico, que tem o mesmo valor da versão impressa em todo o país.
A apresentação correta pelo celular, no entanto, exige alguns cuidados para evitar problemas durante a abordagem.
Celular descarregado pode virar multa
Um dos principais riscos de depender apenas da versão digital é simples: ficar sem bateria. Se o motorista não conseguir exibir o documento no momento da fiscalização, a situação pode ser interpretada como ausência de porte obrigatório.
Nesse caso, a infração pode resultar em multa, pontos na carteira e até retenção do veículo, dependendo da situação.
CNH digital tem validade legal
A versão eletrônica da habilitação é regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro e por normas do Contran. Ou seja, o documento exibido no aplicativo oficial possui a mesma validade jurídica da CNH física.
Durante a abordagem, o agente pode verificar os dados diretamente no sistema ou por meio do QR Code, que comprova a autenticidade.
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O que fazer se houver recusa
Caso o agente questione a validade da CNH digital, a recomendação é manter a calma e explicar que o documento é legalmente aceito. Também é possível solicitar a leitura do QR Code.
Se a recusa persistir, o motorista pode registrar uma reclamação junto ao órgão responsável, anotando dados da abordagem, como nome e matrícula do agente.
Como garantir que a CNH digital funcione
Para evitar imprevistos, alguns cuidados são essenciais:
- manter o celular com bateria suficiente
- ativar o acesso offline no aplicativo
- usar apenas o app oficial (prints não são válidos)
- proteger os dados de acesso
- garantir que a CNH esteja regular
Essas medidas aumentam as chances de uma abordagem tranquila.
Como ativar o documento no celular
A habilitação digital é disponibilizada por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, vinculado ao sistema gov.br.
Para utilizar, é necessário:
- ter cadastro ativo no gov.br
- validar os dados junto ao Detran
- possuir CNH com QR Code
- realizar a confirmação de identidade
Após a ativação, o documento pode ser usado normalmente em blitze e outras situações que exigem comprovação de habilitação.
Digital é válido, mas exige preparo
Embora seja prática e aceita legalmente, a CNH digital depende do funcionamento do celular. Por isso, especialistas recomendam manter também a versão física como alternativa, evitando transtornos durante fiscalizações.