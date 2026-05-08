Moradores do bairro Jupiá, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar um buraco localizado na Rua dos Mandis, próximo ao número 305. Segundo os relatos, o problema existe há meses e tem aumentado de tamanho ao longo do tempo.
De acordo com os moradores, as condições climáticas registradas nas últimas semanas contribuíram para o avanço da erosão no local. Eles afirmam que a situação tem causado preocupação para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam a via diariamente.
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Ainda segundo os relatos, pedidos de manutenção já foram registrados junto ao serviço 156 da Prefeitura de Piracicaba, mas, até o momento, o problema não foi solucionado. Moradores afirmam que aguardam uma intervenção para evitar novos danos na rua e possíveis acidentes.
A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local na tarde desta sexta-feira (8) e constatou a existência do buraco. No trecho, parte do asfalto apresenta desgaste e a abertura ocupa uma faixa da via.
Quem passa pelo local relata que motoristas precisam reduzir a velocidade ou desviar do trecho para evitar danos nos veículos. Durante períodos de chuva, segundo moradores, a situação se torna mais difícil devido ao acúmulo de água na rua.
Os moradores também pedem que o trecho receba sinalização até que o reparo seja realizado. Eles afirmam que o fluxo de veículos na região é constante e que a manutenção da via é necessária para garantir a segurança no trânsito.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o local foi fiscalizado e incluído na programação dos serviços de tapa-buraco, com previsão para execução de sete dias, a depender das condições climáticas".