Quem passa pelo local relata que motoristas precisam reduzir a velocidade ou desviar do trecho para evitar danos nos veículos. Durante períodos de chuva, segundo moradores, a situação se torna mais difícil devido ao acúmulo de água na rua.

Os moradores também pedem que o trecho receba sinalização até que o reparo seja realizado. Eles afirmam que o fluxo de veículos na região é constante e que a manutenção da via é necessária para garantir a segurança no trânsito.

O que diz a Prefeitura

A reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o local foi fiscalizado e incluído na programação dos serviços de tapa-buraco, com previsão para execução de sete dias, a depender das condições climáticas".