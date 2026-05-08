08 de maio de 2026
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ESPAÇO

Nasa divulga 12 mil fotos inéditas da missão Artemis II; Veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Nasa
A astronauta Christina Koch observa a Terra pela janela da cápsula Orion durante a viagem da missão Artemis II rumo à Lua.
A astronauta Christina Koch observa a Terra pela janela da cápsula Orion durante a viagem da missão Artemis II rumo à Lua.

Mais de 12 mil imagens inéditas feitas durante a missão Artemis II acabam de ser liberadas pela Nasa, revelando detalhes impressionantes da viagem tripulada ao redor da Lua. Ao todo, foram divulgadas 12.217 fotografias registradas pelos astronautas ao longo dos 10 dias de missão, em um dos maiores acervos visuais já compartilhados pela agência espacial.

As imagens chamam atenção pela variedade de cenários capturados durante o voo. Entre os destaques estão registros da Terra vista do espaço profundo, ângulos raros da Lua e momentos da rotina da tripulação dentro da cápsula Orion, veículo responsável por transportar os astronautas durante a missão.

VEJA MAIS:

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Viagem histórica ganha novo olhar

Segundo a Nasa, os registros têm valor histórico por representarem as primeiras fotografias feitas por humanos além da órbita baixa da Terra em mais de cinco décadas. O material oferece uma perspectiva inédita da missão Artemis II e reforça o avanço das novas etapas da exploração espacial tripulada.

Além das paisagens espaciais, o conjunto de fotos também mostra equipamentos, testes realizados a bordo e detalhes técnicos da Orion, aproximando o público da experiência vivida pelos astronautas durante a jornada.

Veja algumas imagens abaixo:

Lançamento do Artemis II

Olho na Terra

"Borda" da Terra

A nossa galáxia

O nascer da Terra

Eclipse solar na Órion

Close-up da Lua

Lua crescente sobre o horizonte lunar

As milhares de imagens podem ser consultadas no site Gateway to Astronaut Photography of Earth. Para vê-las, vá até a seção 'Pesquisar usando outros métodos', digite ART002-E e clique em 'Executar consulta'.

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