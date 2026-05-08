Mais de 12 mil imagens inéditas feitas durante a missão Artemis II acabam de ser liberadas pela Nasa, revelando detalhes impressionantes da viagem tripulada ao redor da Lua. Ao todo, foram divulgadas 12.217 fotografias registradas pelos astronautas ao longo dos 10 dias de missão, em um dos maiores acervos visuais já compartilhados pela agência espacial.

As imagens chamam atenção pela variedade de cenários capturados durante o voo. Entre os destaques estão registros da Terra vista do espaço profundo, ângulos raros da Lua e momentos da rotina da tripulação dentro da cápsula Orion, veículo responsável por transportar os astronautas durante a missão.

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