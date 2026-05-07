O avanço dos casos de hantavírus no MV Hondius colocou novamente os cruzeiros no centro das discussões sobre saúde pública. Com ao menos sete infecções registradas, três mortes confirmadas e investigação internacional em andamento, o episódio reforça um problema antigo: navios turísticos podem se transformar em ambientes ideais para a propagação de doenças infecciosas.

A combinação entre espaços fechados, alta circulação de pessoas e compartilhamento constante de áreas comuns cria condições favoráveis para surtos rápidos. Em embarcações desse tipo, centenas — e às vezes milhares — de passageiros convivem diariamente em restaurantes, piscinas, corredores, elevadores e cabines compactas.

O cenário ficou ainda mais evidente durante a pandemia de Covid-19, quando o navio Diamond Princess precisou permanecer isolado após um surto que infectou centenas de passageiros e deixou mortos.