O avanço dos casos de hantavírus no MV Hondius colocou novamente os cruzeiros no centro das discussões sobre saúde pública. Com ao menos sete infecções registradas, três mortes confirmadas e investigação internacional em andamento, o episódio reforça um problema antigo: navios turísticos podem se transformar em ambientes ideais para a propagação de doenças infecciosas.
A combinação entre espaços fechados, alta circulação de pessoas e compartilhamento constante de áreas comuns cria condições favoráveis para surtos rápidos. Em embarcações desse tipo, centenas — e às vezes milhares — de passageiros convivem diariamente em restaurantes, piscinas, corredores, elevadores e cabines compactas.
O cenário ficou ainda mais evidente durante a pandemia de Covid-19, quando o navio Diamond Princess precisou permanecer isolado após um surto que infectou centenas de passageiros e deixou mortos.
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Ambientes compartilhados aumentam os riscos
Especialistas em saúde e virologia apontam que os cruzeiros funcionam como um ecossistema semi-fechado, no qual o contato constante entre passageiros facilita a transmissão de vírus e bactérias.
Buffets estão entre os principais pontos de atenção, já que diferentes pessoas utilizam os mesmos utensílios e circulam próximas aos alimentos expostos. Áreas de lazer, como boates, piscinas e hidromassagens, também favorecem o contato próximo por longos períodos.
Outro fator considerado crítico é a ventilação limitada em algumas áreas internas do navio. Cabines pequenas e ambientes fechados contribuem para a disseminação de doenças respiratórias, especialmente em viagens longas.
Além disso, a circulação frequente de tripulantes entre diferentes viagens pode contribuir para a continuidade de surtos entre grupos distintos de passageiros.
Vírus respiratórios e infecções intestinais lideram casos
Entre as doenças mais comuns registradas em cruzeiros estão as gastrointestinais, especialmente aquelas causadas por norovírus, conhecido pela rápida transmissão através de alimentos contaminados, superfícies e contato entre pessoas.
Casos de salmonella e E. coli também aparecem com frequência em surtos relacionados à alimentação. Quando há falhas no armazenamento ou na manipulação dos alimentos, o risco de contaminação coletiva aumenta rapidamente.
As doenças respiratórias também preocupam especialistas. Gripe, Covid-19 e outros vírus transmitidos pelo ar encontram nos navios um ambiente propício para circulação, principalmente entre passageiros idosos, público predominante em muitos cruzeiros.
Segundo especialistas da área médica, o cenário mais preocupante envolve vírus altamente contagiosos transmitidos pelo ar. Em locais confinados como navios, um único caso pode desencadear um surto em poucos dias.
Apesar dos protocolos sanitários adotados pelas empresas de turismo marítimo, médicos reforçam que medidas simples continuam sendo fundamentais. Manter a vacinação em dia, higienizar as mãos com frequência e evitar alimentos expostos por muito tempo estão entre as principais recomendações para quem pretende embarcar.