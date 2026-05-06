A proibição de atracação nas Ilhas Canárias colocou o navio de cruzeiro MV Hondius no centro de uma crise sanitária internacional. A decisão das autoridades locais intensificou o impasse sobre o destino da embarcação, que registra casos de hantavírus entre passageiros e tripulantes, incluindo mortes associadas à doença.

Monitorado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o episódio já soma oito casos identificados — três confirmados e cinco suspeitos — além de três óbitos, dos quais dois têm ligação direta com o vírus. Um dos passageiros também foi diagnosticado após deixar o navio e buscar atendimento médico na Europa, ampliando o alcance da investigação.

Atualmente ancorado em Cabo Verde, o cruzeiro passa por um protocolo rigoroso de contenção. Parte dos doentes está sendo retirada da embarcação, enquanto equipes médicas especializadas seguem para reforçar o atendimento a bordo. A operadora do navio ainda tenta viabilizar um novo destino, mas a entrada nas ilhas espanholas enfrenta resistência política.