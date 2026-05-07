07 de maio de 2026
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NOVO RUMO

XV de Piracicaba consegue recuperação judicial para pagar dívidas

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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O XV de Piracicaba conquistou um avanço importante fora de campo ao obter na Justiça o direito à recuperação judicial.
O XV de Piracicaba conquistou um avanço importante fora de campo ao obter na Justiça o direito à recuperação judicial.

O XV de Piracicaba conquistou um avanço importante fora de campo ao obter na Justiça o direito à recuperação judicial. A medida permite ao clube reorganizar suas finanças e negociar dívidas com credores, abrindo caminho para um novo ciclo administrativo.

A decisão chega em um momento estratégico, em que a diretoria busca estabilizar o setor financeiro para sustentar o desempenho esportivo nas próximas temporadas.

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Reorganização para crescer

Com a recuperação judicial, o clube ganha fôlego para estruturar um plano de pagamento das dívidas, evitando bloqueios e cobranças imediatas. A expectativa é de que o processo permita maior controle financeiro e previsibilidade orçamentária.

A diretoria acredita que o equilíbrio fora das quatro linhas será essencial para montar equipes mais competitivas e brigar por acessos tanto na Série A2 do Campeonato Paulista quanto na Série D do Campeonato Brasileiro.

Foco nos resultados

O XV de Piracicaba retomou os treinamentos nesta segunda-feira (4) já focado na sequência do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Após encerrar o primeiro turno da fase inicial na liderança do grupo A14, com nove pontos somados, o elenco voltou às atividades no Estádio Barão da Serra Negra mirando o confronto decisivo do próximo fim de semana.

O Nhô Quim chega embalado após o empate em 1 a 1 diante do Sampaio Corrêa, fora de casa, no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema (RJ). Com o início do returno, os confrontos passam a acontecer em ordem inversa, e as equipes voltam a se enfrentar no sábado, às 18h, desta vez em Piracicaba.

Durante a reapresentação, a comissão técnica destacou o desempenho da equipe na última rodada e reforçou a importância da competitividade demonstrada ao longo da partida. Segundo avaliação interna, o time precisou de alguns minutos para se adaptar às condições do jogo, mas conseguiu equilibrar as ações, criar oportunidades e apresentar evolução no decorrer do confronto.

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