A decisão chega em um momento estratégico, em que a diretoria busca estabilizar o setor financeiro para sustentar o desempenho esportivo nas próximas temporadas.

O XV de Piracicaba conquistou um avanço importante fora de campo ao obter na Justiça o direito à recuperação judicial. A medida permite ao clube reorganizar suas finanças e negociar dívidas com credores, abrindo caminho para um novo ciclo administrativo.

Com a recuperação judicial, o clube ganha fôlego para estruturar um plano de pagamento das dívidas, evitando bloqueios e cobranças imediatas. A expectativa é de que o processo permita maior controle financeiro e previsibilidade orçamentária.

A diretoria acredita que o equilíbrio fora das quatro linhas será essencial para montar equipes mais competitivas e brigar por acessos tanto na Série A2 do Campeonato Paulista quanto na Série D do Campeonato Brasileiro.

Foco nos resultados

O XV de Piracicaba retomou os treinamentos nesta segunda-feira (4) já focado na sequência do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Após encerrar o primeiro turno da fase inicial na liderança do grupo A14, com nove pontos somados, o elenco voltou às atividades no Estádio Barão da Serra Negra mirando o confronto decisivo do próximo fim de semana.