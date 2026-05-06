O pré-candidato a deputado federal por São Paulo, Renato Bolsonaro (PL), esteve hoje (6) em Piracicaba, de onde inicia uma turnê por algumas cidades da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP), em companhia do deputado estadual Alex Madureira, que também é pré-candidato à reeleição.

“É uma felicidade para mim esta aliança com o Renato Bolsonaro, para podermos mostrar o trabalho de direita que temos desenvolvido na região e em Piracicaba. Eu já o conhecia antes de ele se lançar pré-candidato, porque ele foi assessor do André do Prado (PL), presidente da Alesp, que é nosso pré-candidato ao Senado por São Paulo”, explicou Madureira.

“Amanhã (7) vamos visitar São Pedro, Santa Maria da Serra, Águas de São Pedro, com ponto de parada em Cerquilho. São cidades importantes da Região Metropolitana de Piracicaba, que Renato precisa conhecer”, detalhou o deputado.