O pré-candidato a deputado federal por São Paulo, Renato Bolsonaro (PL), esteve hoje (6) em Piracicaba, de onde inicia uma turnê por algumas cidades da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP), em companhia do deputado estadual Alex Madureira, que também é pré-candidato à reeleição.
“É uma felicidade para mim esta aliança com o Renato Bolsonaro, para podermos mostrar o trabalho de direita que temos desenvolvido na região e em Piracicaba. Eu já o conhecia antes de ele se lançar pré-candidato, porque ele foi assessor do André do Prado (PL), presidente da Alesp, que é nosso pré-candidato ao Senado por São Paulo”, explicou Madureira.
“Amanhã (7) vamos visitar São Pedro, Santa Maria da Serra, Águas de São Pedro, com ponto de parada em Cerquilho. São cidades importantes da Região Metropolitana de Piracicaba, que Renato precisa conhecer”, detalhou o deputado.
Renato Bolsonaro é irmão de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Em 1994, ele concorreu a uma cadeira no Congresso Nacional, ao lado do seu irmão, sendo um por São Paulo e outro pelo Rio de Janeiro. Na ocasião, apenas o irmão foi eleito. Depois, em 1996, Renato foi eleito vereador pela cidade de Praia Grande.
Natural de Miracatu, no Vale do Ribeira, Renato foi convidado pelo irmão e por Valdemar Costa Neto para esta nova empreitada. “Nesta pré-campanha, o meu objetivo é conhecer o Estado de São Paulo e falar com as lideranças regionais. Em Piracicaba, tenho essa felicidade de estar alinhado com Alex Madureira e, por intermédio dele, poderei conhecer as lideranças da região”, disse Renato.
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